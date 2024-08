Terremoto en Apple. La nueva película de George Clooney y Brad Pitt cancela a última hora su estreno masivo en cines (pero no todo son malas noticias)

Apple ha decidido cambiar de estrategia con 'Wolfs', la nueva película protagonizada por George Clooney y Brad Pitt, tras sufrir varios grandes fracasos en taquilla con títulos como 'Los asesinos de la luna', 'Napoleón' o 'Fly me to the Moon'. Por ello, la película dirigida por Jon Watts ('Spider-Man: No Way Home') cancela su estreno a lo grande en cines, donde estará disponible solamente de forma limitada durante 7 días, para potenciar su estreno en Apple TV+ el próximo viernes 27 de septiembre.

Por lo visto, este movimiento de Apple es una cosa concreta para el caso de 'Wolfs', ya que la estrategia de estrenar la película primero de forma masiva en cines antes de la llegada a su plataforma de streaming sigue pie para algunos de sus siguientes lanzamientos. Eso sí, quizá un poco a modo de compensación por lo sucedido aquí, la compañía también ha dado ya luz verde a una segunda entrega de este thriller que vuelve a unir a Clooney y Pitt.

'Wolfs' cuenta la historia de cómo un facilitador profesional (Clooney) es contratado para encubrir un crimen de alto nivel. Pero cuando aparece un segundo facilitador (Pitt) y los dos "lobos solitarios" se ven obligados a trabajar juntos, su noche se descontrola de una forma que ninguno de los dos esperaba.

Habrá que ver qué tal le funciona este movimiento a Apple, ya que es obvio que será aún más difícil rentabilizar la inversión en ella de esta forma. Quizá en la compañía vieran lo desastroso que fue estrenar 'Fly Me to the Moon' en cines y hayan pensado que para que también suceda eso, mejor directa a streaming.

