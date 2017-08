Vetos para todos y un director superado: 'La Torre Oscura', ¿una catástrofe a punto de estallar?

Algo huele a podrido en 'La Torre Oscura' ('The Dark Tower'), el salto a la gran pantalla de la popular franquicia literaria de Stephen King. Al principio era simple desconfianza por el extraño comportamiento de Sony en lo referente a la campaña promocional, luego nos desconcertó el hecho de que de una cinta tan ambiciosa como ésta apenas fuese a durar 95 minutos y ahora todo se ha precipitado con un artículo de Variety detallando todos los problemas a los que ha tenido que hacer frente.

Universal fue el estudio que durante años intentó hacer realidad una saga de películas de 'La Torre Oscura' con Ron Howard liderando la adaptación. Sin embargo, su plan no terminó de fructificar y ahí fue donde MRC -Media Rights Capital- llegó a un acuerdo con Sony para co-financiar el proyecto. En 2015 cerraron el contrato de Nicolaj Arcel para dirigirla y todo parecía ir viento en popa, pero poco tardaron en llegar las malas noticias y a partir de ahí no dejaron de ir a más.

Las claves del acuerdo entre MRC y Sony

Para entenderlo todo mejor hay que tener en cuenta un detalle clave en el acuerdo entre MRC y Sony: ambas compañías tenían la posibilidad de vetar todo, desde la campaña promocional -ahora se entiende que tardásemos tanto en ver el tráiler- hasta el montaje final de la película. Nada bueno puede pasar cuando hay tanta gente con ese poder, porque resulta muy complicado llegar a un punto intermedio que satisfaga, porque el propio King también se reservó esa posibilidad a cambio de ceder los derechos de su obra.

La cosa alcanzó un punto de no retorno cuando los jefazos de MRC y Sony empezaron a sopesar seriamente la posibilidad de contratar a otro realizador más experimentado cuando Arcel les mostró un primer montaje. Ellos lo niegan, pero alguien muy implicado en el proyecto afirma que Tom Rothman, presidente de Sony, se pasó horas en la sala de montaje favoreciendo su visión de 'La Torre Oscura'.

Es cierto que otras fuentes señalan que Arcel, que fue contratado tras lograr que su 'Un asunto real' ('En Kongelig Affære') fuese nominada al Oscar de mejor película de habla no inglesa, dejó claro que todo le vino grande y no supo manejar el reto de tener que manejar una gran producción con un presupuesto de 66 millones de dólares. Eso terminó de ser evidente tras realizarse tres pases de prueba el pasado mes de octubre: el público no entendía la mitología y daba a la cinta valoraciones bajas.

El caos detrás de las cámaras

Finalmente, Sony y MRC no contrataron a ningún director para arreglar el desaguisado, pero sí que se implicaron de forma notable en todo el trabajo de post-producción, mientras que Howard, que aún seguía a bordo como productor, aconsejó a Arcel en lo referente a la música y el guionista Akiva Goldsman ayudó a dar la forma final a la película. Recordemos que él es el responsable de la lamentable 'Cuento de invierno' ('Winter's Tale'). Esto cada vez pinta peor.

Por supuesto, Sony, MRC y el propio Arcel lo niegan todo, destacando que todo avanzó sin complicaciones. El director llega a decir que si alguien hubiese tomado el control del montaje, habría abandonado de inmediato, pero ¿quién nos garantiza que no fue así y simplemente llegaron a algún tipo de acuerdo legal que le impide hablar libremente de lo sucedido? Cosas más raras se han visto.

Por otro lado tenemos la información de que se gastaron seis millones de dólares adicionales para arreglar esos problemas detectados durante los pases de prueba, en concreto para añadir más elementos que permiten entender mejor el odio que siente el personaje interpretado por Idris Elba hacia el que tiene el rostro de Matthew McConaughey. Además, se cortaron cinco minutos de mera exposición y se añadió otra escena a partir de ideas que habían ido surgiendo durante todo el proceso.

La verdad es que seis millones tampoco suena a demasiado cuando hace poco se informó de que Warner había gastado 25 intentando que 'Liga de la Justicia' ('Justice League') quedase mejor, pero es raro no acordarse del dicho "cuando el río suena, agua lleva". Por último, 'La Torre Oscura' llega este viernes a los cines de Estados Unidos y aún no hay ninguna crítica. Cuando algo así sucede, suele ser sinónimo de que se quiere retener las críticas negativas lo máximo posible. Ojalá no sea el caso.