'We are who we are': HBO pone fecha de estreno a la primera serie de Luca Guadagnino y nos muestra un primer vistazo

Luca Guadagnino tiene serie de televisión y esta la podremos ver en HBO a partir de este próximo septiembre. La cadena de pago estadounidense ha anunciado para ese mes la fecha de estreno de 'We are who we are', la primera serie del cineasta italiano.

En la serie, el director de cintas como 'Call me by your name' y 'Suspiria', contará la historia de dos chicos estadounidenses que viven en una base militar en Véneto, Italia. Un "coming of age" como se denomina el género con la amistad, el amor y la identidad en el centro de los personajes.

El reparto está encabezado por Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II, Kid Cudi, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier y Sebastiano Pigazzi.

Un coming of age italoamericano

Grazer es Fraser, un tímido chaval de catorce años que llega a la base con sus madres Sarah y Maggie (Sevigny y Braga), ambas en el ejército de Estados Unidos. Seamón es Caitlin, que lleva viviendo mucho tiempo en la base y es el centro del grupo de amigos allí formado y donde se encuentran Britney (Scorsese), Craig (Knight), Sam (Taylor), Enrico (Pigazzi) y Valentina (Barichella).

Guadagnino ejerce como director, showrunner, guionista y productor ejecutivo de esta coproducción entre HBO y Sky, relación que año a año se muestra más próspera. Paolo Giordano y Francesca Manieri coescriben la serie.

'We are who we are' tendrá ocho episodios y se podrá ver en HBO España.