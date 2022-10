'Benidorm Fest 2023': todo lo que sabemos sobre el festival que decidirá quién representará a España en Eurovisión

Se acerca la próxima edición del 'Benidorm Fest', el certamen que sirve como antesala de Eurovisión y en el que se decidirá quién nos representará en el Festival de la Canción. Tras la polémica decisión del año pasado con Chanel Terrero que, sin embargo, se alzó con el mejor puesto para nuestro país en muchos años, será el momento de encontrar un sucesor que consiga estar a la altura.

Formato

Anteriormente conocido como 'Festival de Benidorm', acumuló 39 ediciones entre 1959 y 2006. Tras el parón, en 2022 RTVE lo recuperó bajo el título de 'Benidorm Fest' y este año repite la apuesta para decidir al cantante que representará a España en Eurovisión.

El formato consta de dos semifinales y una final, donde se van eliminando concursantes en función de las valoraciones del jurado y del público. Las puntuaciones las realizan los votantes (el jurado, el televoto y el voto demoscópico) y en total se reparten 520 puntos.

Presentadores

Mónica Naranjo reemplazará a Alaska en esta edición 2023. La cantante de 'Sobreviviré' tiene amplia experiencia en televisión, como presentadora de 'La isla de las tentaciones' y como jurado en 'Tu cara me suena', entre otros.

Quienes sí repiten un año más en el certamen son Máximo Huerta, periodista y exministro de Cultura y Deporte, además de presentador en 'Destinos de película' y exconcursante de 'Mask Singer'. También repetirá Inés Hernand, abogada, influencer y colaboradora de 'La resistencia'.

Participantes

Estos son 18 candidatos los que se enfrentarán en el escenario para obtener el billete de ida para el evento musical del año en Liverpool.

Agoney (27 años, Tenerife) quedó finalista en la edición 2017 de 'Operación Triunfo'. Fue ganador de la temporada 9 de 'Tu cara me suena' y actualmente participa en 'Dúos increíbles'. Su estilo principal es pop. Canciones destacadas: 'Quizás', 'Black' y 'Libertad'.

Alfred García (25 años, Barcelona) fue también finalista de 'Operación Triunfo' en 2017 y representó a España en 2018 junto a Amaia Romero (quedando en la posición 23). Su estilo principal es el pop pero también se mueve entre otros géneros musicales. Canciones destacadas: 'Tu canción', 'De la tierra hasta marte' y 'Wonder'.

Alice Wonder (23 años, Madrid) es una cantante indie que sacó su primer álbum en 2018. Se dedica sobre todo a la música alternativa. Canciones destacadas: 'Quién soy', 'Bajo la piel' y 'No te vayas'.

Aritz Arén (30 años, Valencia) se ha dedicado sobre todo a su carrera como bailarín urbano, acrobático y de hip hop. Participó en 'Fama, ¡a bailar!' y tiene miles de seguidores en TikTok e Instagram. También ha sido coreógrafo de musicales como 'Fame' y 'World of dance'.

Blanca Paloma (33 años, Elche) repite en el 'Benidorm Fest' tras participar en la edición pasada. Es la hermana de Sara Ramos (exoncursante de Eurojunior 2003) y su estilo es indie. Canciones destacadas: 'Secreto de agua' y 'Niña de fuego'.

E'FEMME (Madrid) es un cuarteto formado por Sandy (25), Melania (24), BUBU (23) y Lottie (22). El grupo nació en 2019 y actualmente cuenta con muchos seguidores en Instagram y TikTok. Su estilo mezcla trap y kpop. Canciones destacadas: 'Vroom Vroom', '3 fuegos' y 'Mírame'.

Famous (23 años, Sevilla) fue el ganador de 'Operación Triunfo' en 2018 y se presentó en 2019 como posible candidato a Eurovisión. Ha participado en el musical de 'El Rey León'. Canciones destacadas: 'Bulla', 'No puedo más' y 'Hoy ya no'

Fusa Nocta (28 años, Gandía) se hizo conocida en 'Factor X'. Hace sobre todo música trap y ha participado en festivales como el Arenal Sound o el Madcool. Canciones destacadas: 'No Gyals', 'En la ruina' y 'Sola'.

José Otero (32 años, Las Palmas) participó en 'La Voz' México y su carrera musical se ha desarrollado a nivel internacional. Su estilo se mueve entre el soul y el flamenco-pop. Canciones destacadas: 'Qué haríamos los viernes', 'Lisboa' y 'Estés en donde estés'.

Karmento (Albacete) es una cantautora, sexóloga y amante de la comunicación. Combina canción de autor, pop y música tradicional y ha lanzado ya varios álbumes. Canciones destacadas: 'Danzar sobre la tierra', 'Dime que no' y 'Qué feo'.

Megara (Madrid) es un grupo integrado por cuatro componentes: Kenzy (vocalista), Pol (batería), Pablo (bajo) y Rober (guitarra y coros). Con un estilo que denominan "Fucksia rock", engloban sonidos rockeros, electrónicos y dance. Canciones destacadas: 'Truco o trato', 'Hocus Pocus' y 'Bienvenido al desastre'.

Meler (Madrid) está compuesto por Loren, Javi y Jonathan, que se unieron en 2018 para formar este grupo de "pop enérgico". Canciones destacadas: 'Que te vaya mal', 'Alarmas' y 'Si es contigo'.

Rakky (27 años, Granada) es una artista que mezcla pop, reggaeton y trap y una de las pioneras del hyperpop en España. Canciones destacadas: 'Donde Stas??', 'Whatever' y 'Me olvidé'.

Sharonne (46 años, Sabadell) ha participado en varios programas de televisión, destacando 'Tu cara no me suena todavía' y, sobre todo, como la ganadora de la temporada 2 de 'Drag Race España' y con 'Reinas al rescate'. Esta será la segunda vez que intente representar a España en Eurovisión, ya que en 2001 se presentó junto al grupo Trans-X. Ha hecho algunas colaboraciones en canciones como 'Llévame al cielo', 'Sparkle' y 'Mil churreros'.

Siderland (Barcelona) es un trío de músicos formado por Andreu (batería), Albert (bajo) y Uri (vocalista y guitarra). Debutaron en 2018 y definen su estilo como "pop nocturno". Canciones destacadas: 'Tragedia o calor', 'La festa infinita' y 'Crema la pista'.

Sofía Martín (26 años, Alicante) ha colaborado con artistas como Abraham Mateo o VIZE. Escribe canciones en tres idiomas y combina ritmos dentro del género dance y latin dance. Canciones destacadas: 'Tóxica', 'Yo por ti' y 'No hard feelings'.

Twin Melody (24 años, Ordizia) son las dos hermanas Paula y Aitana Etxeberria. Ambas descubrieron su pasión por la música desde muy pequeñas y su cuenta de TikTok es todo un éxito. También han colaborado con 'El Hormiguero' Canciones destacadas: 'Ciao', 'If I want you' y 'No soy tuya'.

Vicco (26 años, Barcelona) comenzó desde joven a componer sus propias canciones y se abrió un canal de Youtube. Ha sido telonera de Alejandro Sanz y ha compuesto temas para artistas como Edurne o María Sarmiento. Canciones destacadas: 'Quédate', 'Puedes contar conmigo' y 'Con mucho gusto'.

Fecha de estreno

La gala de apertura del 'Benidorm Fest' tendrá lugar el domingo 29 de enero de 2023. Le seguirá la primera semifinal el martes 31 de enero y la segunda semifinal el jueves 2 de febrero. La final será el sábado 4 de febrero, cuyo ganador nos representará en la gala eurovisiva del 13 de mayo. Se emitirá en La 1, con una duración de 60 minutos (semifinales) y 80 minutos (la final).