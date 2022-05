Eurovisión 2022: Los mejores memes de la noche que casi hubo Chanelazo pero acabó ganando Ucrania

Solo los más ancianos del lugar recuerdan lo que es estar reunidos enfrente de la televisión aplaudiendo las puntuaciones del resto de países en Eurovisión. Desde 1995, más concretamente, cuando Anabel Conde quedó segunda con 'Vuelve conmigo'. En este 2022, Chanel Terrero se quedó a las puertas en una tercera posición que sabe a primer puesto. Pero claro, la actualidad gana y Europa le dio la victoria a Ucrania. En todo caso, la noche en Twitter ha sido así.





Si has visto Eurovisión en directo, es posible que no quieras volver a escuchar una balada en toda tu vida. Y es que ha habido un momento en el que se encadenaba una tras otra, indistinguibles, terroríficas. Y por supuesto, en Twitter ha sentado regular.

the whole of europe when a ballad starts #Eurovision pic.twitter.com/BiIXBaIAnS — george (@youmustescape) May 14, 2022

-Idiotas, les dije que para Eurovisión queria una buena VELADA! NO BALADA! pic.twitter.com/gZPnK7J8Sc — MadaraVGC (@MadaraVGC) May 14, 2022

Tanta balada con España en medio está siendo tal que así #eurovision #eurovisionRTVE pic.twitter.com/9UVePNUlsJ — Eurofans Spain (@Eurovision_ESP) May 14, 2022

Por suerte, entre balada y balada, además de Chanel, hemos tenido actuaciones como la de Moldavia, los Zapato Veloz de Eurovisión, el punto mamarracho que toda competición seria necesita. A ponernos románticos a Tinder, a bailar muchísimo a Eurovisión.

la canción de moldavia ha sido literalmente esto después de tanta balada #Eurovision pic.twitter.com/XKmhmoythj — 𝖕𝖆𝖜𝖑𝖆 💮🥭 (@yoongsackerman) May 14, 2022

Nadie: "No se puede fusionar a Los Ramones con La Orquesta Mondragón".



Moldavia: "Sujétame el cubata". pic.twitter.com/oKdBeXEuI4 — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) May 14, 2022

El Chanelazo y el Bebébé

España tuvo doble representación en la gala, por mucho que después Rumanía nos diera solo un punto, dándonos un proverbial cuchillazo en la espalda. Al menos tuvimos unas horas de hermanamiento, de querer mucho al bebébé llámame. Y en Twitter se aprovecharon.

El de Romanía: yo soy lo que tú quieras pic.twitter.com/L1bW28ehyY — Rafa de la Rosa (@RafadelaRosa_) May 14, 2022

El momento grande, pues claro, Chanel y 'SloMo', que pese a todo lo que pasó después del Benidorm Fest ha sabido defender la canción y luchar por ella. Sin errores, con un ritmo de los que hacen moverse en las pistas de baile y que, bueno, es innegable que ha triunfado en Europa. Los "Y si Rigoberta Bandini" o los "Y si Tanxugueiras" han quedado convertidos en polvo.

pic.twitter.com/W0e7zzO11U — ꜱᴀʀᴀ ᴜᴛʀɪʟʟᴀ⁷💫 (@sarautrillaa) May 14, 2022

Si Chanel queda fuera del top 10 le propongo a Pedro Sánchez que cierre las fronteras este verano, si no te gusta España para darnos puntos, tampoco te gusta para venir a hacer balconing, a ponerte rojo a las costas inglesas, un besi. #Eurovision — Anuncio (@adrimiercoles) May 14, 2022

Los cámaras durante la actuación de España #Eurovision pic.twitter.com/vK2XGYokPq — Mariló Delgado 🌻 (@emedeme91) May 14, 2022

Chanel después de hacer 18 pases de baile, cantar en el aire, hacer el pino y hacer unas albóndigas:#Eurovision pic.twitter.com/hz6IIiFXEc — Diana Espinar (@dianaespinarn) May 14, 2022

Entre lámparas y el Capitán Pescanova

Pero Eurovisión ha dado mucho más de sí, y ningún país se ha librado del ojo crítico del tuitero medio. Ha habido leña para todo el mundo, pero destacan los The Rasmus con su referencia a 'It' (o a Pescanova), los ucranianos con lámparas en la cabeza y los papeles perdidos de Albania.

Greta Thunberg al ver todo el papel que ha gastao la de Armenia. #Eurovision pic.twitter.com/hFFBDQ8zBG — MALBERT (@ItsMalbert) May 14, 2022

Anda que no se lo tenía callado mi lámpara #Eurovision pic.twitter.com/JSMbpiGwCA — Sharkness 🦈 Working in @GameLastChance (@SharknessVS) May 14, 2022

La de Thor LOVE and tinder pic.twitter.com/rnWPxWJ1lR — La Telaraña de Parker (@Icticola) May 14, 2022

Hola niño quieres un palito de merluza#Eurovision pic.twitter.com/6qXCsHUq5a — ‎Lucía⁷ ᴾʳᵒᵒᶠ 🐻🥗 (@lucykosmos) May 14, 2022

Los presentadores y la votación

Laura Pausini demostró en solo un minuto que sigue teniendo un torrente de voz capaz de dejar en ridículo al resto de concursantes al ritmo de 'Volaré', pero los tuiteros estuvieron más pendientes de su vestido: ¿Es acaso un personaje de 'Wandavision'? ¿Mefisto confirmado?

Cuando se te acaba el cartucho amarillo de la impresora pic.twitter.com/E5I0fUsFnC — Octavio Medina (@octavio_medina) May 14, 2022

It was Agatha all along pic.twitter.com/C8Hwq2mmkU — Rubén 'chiste de padre muerto' Solas (@menhdel) May 14, 2022

Y, por fin, el momento de las votaciones, lo más parecido a un mundial de fútbol que va a vivir la mitad de la audiencia eurovisiva: los puntos hicieron soñar al principio, el televoto aupó de golpe a Moldavia y, al final, fue Ucrania la que recibió un total de 631, el récord histórico de Eurovisión. Y puede que nadie analice el resultado tan bien como lo hizo Ellen DeGeneres... hace ocho años.

Sobre si Ucrania ganará #Eurovision, sirve el chiste de Ellen Degeneres en los Oscar de 2014: "cualquier cosa puede pasar esta noche. Opción uno, gana '12 años de esclavitud'. Opción dos, sois todos racistas". — Santi Alverú (@santialveru) May 14, 2022

los que votaron a ucrania tal que así: pic.twitter.com/MOzQxU9DF1 — adrilik (@adrilik) May 14, 2022

"Y ahora el pais con más puntos en Eurovisión debe coger una carta Wango Travieso" — Andrés Trasado (@andres_trasado) May 14, 2022

Alemania 6 puntos. La última vez que se humilló internacionalmente a esa gente la reacción no fue sosegada. — izquierda ábalos (@vvvhannah) May 14, 2022

Una nota positiva

Podríamos analizar política y socialmente la victoria de Ucrania en el festival, hablar de la tranquilidad moral y de lo que significa para el futuro de Europa, pero de momento vamos a quedarnos con un tuit que encapsula perfectamente aquello con lo que deberíamos quedarnos de este año. Hay motivos para sonreír.