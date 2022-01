"Al final sí que hay fronteras y dan miedo nuestras tetas": cómo la victoria de Chanel en el Benidorm Fest ha puesto a media España en pie de guerra

España entera se paralizó este fin de semana y gran parte clamó al cielo cuando veían que Chanel se proclamaba vencedora del Benidorm Fest con su tema Slo-Mo. Victoria que la asegura el pasaje a Turín para defender a España el próximo mayo en Eurovisión 2022.

Laurel no exento de polémica porque parte del público vio aquí algo de mano negra por parte del jurado —que representa el 50% de la valoración final (igual que en Eurovisión)—, que puntuó muy bajo a una de las propuestas favoritas (Terra de Tanxugueiras), dificultando que pudiera superar a su elegida, Chanel.

Tampoco debemos obviar un dato: la propuesta de Chanel estuvo en el podio tanto del jurado demoscópico como del televoto. Es decir, no podemos decir que Slo-Mo no haya gustado mucho al público, cuando sí lo ha hecho. En este sentido, más sospechoso por parte del jurado me pareció que (quizás para perjudicar a Tanxugueiras) votasen tan arriba a Blanca Paloma con el tema del documental de RTVE Play 'Lucía en la telara´ña'.

Asunto de estado

En cualquier caso, las redes han ardido ante lo que consideran un tongo y una estafa por parte de TVE, que prometió que sería "el festival que quieres" y devolver la ilusión con Eurovisión. Incluso CCOO se ha subido al carro pidiendo impugnar el resultado ante las "presuntas irregularidades":

«RTVE debe aclarar urgentemente las relaciones entre miembros del jurado y la cantante Chanel Terrero. Debe quedar claro si hay conflicto de intereses, debe quedar claro el sentido del voto de las personas que, en el jurado, tienen o han tenido relación con la cantante ganadora del festival.»

El presunto sindicato parece referirse al hecho de que la coreógrafa Myriam Benedidet y Chanel trabajasen juntas en 'Tu cara me suena'. No es, eso sí, la única iniciativa en este sentido ya que tanto Galicia en Común como BNG han presentado este mismo lunes una petición en el Congreso de los diputados para conocer el proceso de elección del jurado.

Por su parte, desde RTVE lanzaron un comunicado que, lejos de aclarar cuestiones, afirmó que considera la controversia positiva y que «al margen de debates, lo más importante en estos momentos es apoyar unidos a Chanel.»

«Agradece la participación, el compromiso y la implicación que el Benidorm Fest ha generado en toda España. También reconoce que en cualquier concurso competitivo son muchas las personas que no ven cumplidas sus expectativas. En todo caso, la grandeza de toda competición consiste en aceptar plenamente las reglas hasta sus últimas consecuencias.»

RTVE promete mejorar

Eso sí, aunque dice básicamente que "a lo hecho, pecho", la radio televisión pública asegura que abrirá un diálogo participativo para mejorar en próximas ediciones y que creará un programa de televisión para promocionar la música española.

Una promesa de tomar nota en la que, seguramente, se tratará el tema del jurado y su poder real en la elección final. En el momento en el que das a cinco personas la mitad del poder electoral sabes que pase lo que pase las culpas van a ir a ellos por lo complicado que es en la práctica el "vencerles" y el que no haya suspicacias en torno a por qué votan lo que se vota.

Quizás para otros festivales una buena estrategia sería o bien quitarles algo de proporcionalidad (¿dejarlos en un 40%?) o ampliar el jurado (o implantar un sistema de jurados "territoriales") de tal manera que se puedan disipar las suspicacias que tal figura despierta.

Más allá de eso, creo que el quid de la cuestión radica no tanto en la calidad musical (Chanel es impresionante y SloMo funciona bastante bien sin ser yo fan del género) sino en la narrativa de que lo que interesa llevar a Europa sea algo lo más inocuo posible. Y eso que, por muy himno que sea, Ay mamá es reivindicativo de postín y Terra es bastante lúdica en su abrazo al folclore.

¿Lograremos levantarnos alguna vez en Eurovisión? De momento nos queda algo menos de cinco meses para ver si el intento de Chanel ha merecido la pena. Lo que está claro es que el Benidorm Fest ha sido un éxito total. Eso sí, de audiencia, porque ha dañado el prestigio del ente público.