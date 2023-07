'Sálvame': todo lo que sabemos del spin-off viajero de Netflix

Nos guste más o menos, 'Sálvame' ha sido historia de la televisión española. Casi 15 años de corazón y marujeo ininterrumpido que despertó las tardes de Telecinco, mostró una nueva manera de hablar de cotilleos y creó su propio microcosmos antes de que Mediaset decidiera prescindir de él para, de rebote, cargarse su programación y su audiencia en un error de cálculo catastrófico. Pero el equipo de 'Sálvame' tenía un as bajo la manga: un salto inesperado a Netflix que nadie vio venir. ¡Os contamos todo lo que sabemos de este spin-off en el que los colaboradores habituales viajarán por todo el mundo!

Formato

Aún no se sabe del todo, pero tratará de los ocho colaboradores más conocidos de 'Sálvame' yendo a buscar trabajo a otros lugares. El primero ha sido Miami, donde participaron en el 'Siéntese quien pueda' de Univisión, pero tendrán que llenar ocho episodios con más humor que el programa del que vienen y basado en la personalidad de los contertulios. Ellos mismos lo han llamado "un Pressing Catch de las emociones" y la han liado allá por donde han pasado. No podría ser de otra manera.

Personajes

Los aficionados a 'Sálvame' no necesitáis ninguna presentación para Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Hernández y María Patiño. Todos ellos tienen sus propias tramas que se llevarán de viaje y se conocen tanto después de sus idas y venidas que en el fondo el reality se puede considerar como un road trip con colegas. Falta Jorge Javier, pero que nadie descarte que haga un cameo. Quién sabe.

Fecha de estreno

El pasado 19 de julio los colaboradores de 'Sálvame' se metieron en el primer avión, así que el rodaje acaba de empezar. No hay una fecha de estreno clara, así que lo suyo sería esperarla para mediados de 2024 como pronto. De hecho, por no tener, no tiene ni título confirmado de momento.

Tráilers

En el mismo momento en que se emitió el episodio final de 'Sálvame', Netflix lanzó el primer anuncio de este nuevo reality, y uno más en el mismo momento en el que se montaron en el avión. La idea parece crear un evento en condiciones ya durante el rodaje, y de momento lo están consiguiendo.

Y, por supuesto, podemos irles siguiendo alrededor del mundo. Para empezar, en 'Siéntese quien pueda'.

