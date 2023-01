'Vikingos: Valhalla': todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la épica serie de Netflix

En Netflix tuvieron claro desde el primer momento que 'Vikingos: Valhalla' era una serie por la que merecía la pena apostar a largo plazo. Por ello, encargaron tres tandas de episodios de golpe con la promesa de contar una historia con principio, desarrollo y final. A la tercera temporada le toca cerrar, pero no está nada menos claro que vaya a servir también para concluir una de las mejores series de la plataforma del año pasado.

Ahora ha llegado el momento de hacer un repaso a todo lo que sabemos por ahora de la temporada 3 de 'Vikingos: Valhalla'. Por lo pronto, podéis ir olvidándoos de cualquier miedo sobre una posible cancelación, pues la temporada ya está grabada. A continuación encontraréis información sobre eso y otros aspectos de la serie.

La historia (y el futuro de la serie)

Jeb Stuart ('El fugitivo'), creador de la serie, tuvo claro bastante pronto que las tres primeras temporadas de la 'Vikingos: Valhalla' iban a contar un bloque en el que todo estaba conectado y pensando para tener un cierre. Por lo tanto, todo lo que ha quedado abierto al final de la segunda tendrá que retomarse para ofrecer una resolución satisfactoria.

Eso sí, no será un final definitivo, pues Stuart tiene planes a largo plazo que alargarían la historia hasta la sexta temporada con nuevo arco dividido en tres entregas. No obstante, esto no está garantizado, pero él ya mostrado su buena disposición para adaptarse a lo que Netflix le conceda:

Si tenemos la oportunidad de rodar esto, sí, es una continuación porque la primera parte fue pensada como un tríptico. La segunda parte debería ser pensada igual. Ahora, si solo tuviese una temporada por hacer, me lo tomaré de una a una y haré lo que tenga que hacer. Pero estas cosas son siempre mejores cuando puedes jugar en un lienzo grande. Es mejor.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Vikingos: Valhalla' en Netflix?

Lo más probable es que la temporada 3 de 'Vikingos: Valhalla' no llegue hasta 2024, pues es cierto que el rodaje de los nuevos episodios acabó el pasado mes de octubre, pero también que la grabación de la segunda entrega finalizó en noviembre de 2021 y luego no se estrenó hasta más de un año después.

Recordemos que entre la primera y la segunda temporada pasaron 11 meses, por lo que también es posible que llegue en diciembre de 2023. De esa forma se llenaría el vacío dejado por la franquicia 'The Witcher', ya que su tercera temporada -y la última con Henry Cavill al frente del reparto- se estrenará en verano de este año.

Reparto y protagonistas

Para la tercera temporada de 'Vikingos: Valhalla' se cuenta con los regresos de, entre otros, Sam Corlett (Leif Erikson), Frida Gustavsson (Freydís Eiríksdóttir), Leo Suter (Harald Sigurdsson), Bradley Freegard (Canute), Laura Berlin (Emma), David Oakes (Earl Godwin), Søren Pilmark (Sweyn Forkbeard) y Ruben Lawless (Harald Harefoot).

Además ya está confirmado que la siguiente entrega de la serie contará con dos grandes novedades en su reparto. Por un lado, Goran Visnjic ('Urgencias') dará vida a Erik el Rojo, el padre de Leif y Freydis, mientras que Florian Munteanu ('Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos') dará vida a George Maniakes.

Tráiler, imágenes y cartel

Netflix todavía no ha lanzado ninguna imagen de la tercera temporada, pero las incluiremos aquí en cuanto eso cambie.