"Dar la voz no es ni mucho menos dar la razón". El Festival de San Sebastián acalla la polémica sobre la proyección de la entrevista de Jordi Évole al etarra Josu Ternera

Ni un festival de San Sebastián sin polémica artificial incorporada. Si el año pasado nos liamos las mantas a la cabeza con 'Sparta' y hace no tanto se puso el grito en el cielo contra el estreno de 'Fe de etarras', ahora es el turno de Jordi Évole, que presentará su nuevo documental producido por Netflix titulado 'No me llame Ternera', una entrevista al etarra Josu Ternera que algunos, antes de ver, están acusando de blanqueamiento del terrorismo.

Llámeme polémica

No importa lo que digan Jordi Évole o José Luis Rebordinos, director del festival: hay un grupúsculo de personas en redes sociales empeñadas en que hablar con alguien es lo mismo que blanquear y justificar. No les hace falta ver una película para dictar sentencia, a pesar de que ya se ha dicho que la misma se abre y cierra con una víctima de Ternera y que se le obliga a enfrentarse cara a cara con el horror que cometió.

514 personas firmaron una carta contra la proyección de la cinta que aparentemente enviaron al Zinemaldi, pero este ha contraatacado diciendo que ni la ha recibido, ni piensa quitar la película de su programación. "El cine es, entre muchas otras cosas, fuente de la historia, y se ha ocupado a menudo en llevar a la pantalla a protagonistas, perpetradores de episodios de violencias injustificables pero sobre las cuales sí ha habido una voluntad de indagar", dicen en la nota, poniendo como ejemplo 'The act of killing', 'Shoah' y 'S21: la máquina roja de matar'.

Cualquiera que haya visto el cine sobre ETA que se ha proyectado en San Sebastián sabe que jamás ha aceptado películas laudatorias o blanqueadoras sobre la banda terrorista, y resulta atrevido creer que Jordi Évole, particularmente, ha llevado la primera. "La no ficción que ahora nos ocupa ni justifica ni blanquea a ETA porque este Festival no proyectaría una película con estas premisas (...) Dar la voz no es ni mucho menos dar la razón".

Por supuesto, hay un debate ético válido sobre 'No me llame Ternera' al que todos sabían que se estaban enfrentando en una sociedad tan dividida y politizada como la nuestra, pero Rebordinos remarca que "la película ha de ser vista primero y sometida a crítica después y no al revés", algo a lo que el propio Évole ha respondido en Twitter "Parece mentira que todavía tengamos que aclarar cuestiones tan obvias". El mismo día 22, en la inauguración, saldremos de dudas y estaremos ahí para contároslo.

