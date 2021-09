Festival de San Sebastián 2021 | 'Blue Moon' se alza con la Concha de Oro a la mejor película en otra noche de éxito para las cineastas

Gran sorpresa para cerrar el palmarés del 69º Festival de San Sebastián. El drama 'Blue Moon' ('Crai nou') de la rumana Alina Grigore se ha llevado la preciada Concha de Oro a la mejor película de la Sección Oficial. Cuenta la historia de una joven atrapada que intenta escapar de su familia marchándose a estudiar a Bucarest, al mismo tiempo que tiene una extraña experiencia sexual que subraya el machismo de la sociedad rumana.

No estaba entre mis favoritas, tendré que volver a verla cuando se estrene; me pareció interesante pero creo que se estanca y no termina de aprovechar lo que apunta (un poco lo que le pasa a la protagonista). Tampoco coincido con la ganadora del premio a la mejor dirección, Tea Lindeburg, por 'As In Heaven'. Curiosamente, tanto Grigore como Lindeburg son debutantes.

Y se confirma el año de las mujeres cineastas: recordemos que Chloé Zhao triunfó en los Óscar, en Cannes lo hizo Julia Ducournau y en Venecia triunfaron Audrey Diwan y Jane Campion. Curioso cambio tan repentino tras tantos años de dominio masculino, ¿verdad? Cabe destacar también el Premio Especial del Jurado a Lucile Hadzihalilovic por 'Earwig', y la victoria compartida de dos actrices, Flora Ofelia Hofmann Lindahl por 'As in Heaven' y Jessica Chastain por 'Los ojos de Tammy Faye', en la categoría de interpretación principal.

En el apartado de interpretación de reparto, el premio ha sido para todos el grupo que protagoniza 'Quién lo impide'. En el año donde el festival decidía recortar a dos los galardones de interpretación para eliminar la distinción de género, han ganado más actores que nunca. Desde luego ha sido una noche especial. A continuación puedes consultar la lista de ganadores de San Sebastián 2021:

Sección oficial a concurso

Mejor película: Blue Moon

Mejor dirección: Tea Lindeburg (As in Heaven)

Mejor interpretación protagonista: ex aequo, Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye) y Flora Ofelia Hofmann Lindahl (As in Heaven)

Mejor interpretación de reparto: todo el elenco de Quién lo impide

Mejor guion: Terence Davies (Benediction)

Mejor fotografía: Claire Mathon (Undercover)

Premio Especial del Jurado: Lucile Hadzihalilovic, por Earwig

Secciones paralelas

Premio del público a la mejor película: Petit Maman, de Céline Sciamma

Premio del público a la mejor película europea: En un muelle de Normandía, de Emmanuel Carrère

Mejor película de "Nuevos directores": Unwanted, de Lena Lanskih

Mejor película de "Horizontes": Noche de fuego, de Tatiana Huezo

Premio Zabaltegi-Tabakalera: Vortex, de Gaspar Noé

Premio Irizar al Cine Vasco: Maixabel, de Icíar Bollaín

Premio TCM de la Juventud: Mass, de Fran Kranz

Asimismo, recordemos que este año se entregaron dos Premios Donostia, a Marion Cotillard y Johnny Depp, la gran polémica de esta 69ª edición, al menos hasta la lectura del palmarés.