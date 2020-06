San Sebastián 2020: Viggo Mortensen recibirá el Premio Donostia en reconocimiento a su carrera

Puede que pensar en Viggo Mortensen nos lleve instantáneamente a hacerlo en su fantástico Aragorn de la trilogía de 'El señor de los anillos', pero la trayectoria profesional del actor —y ahora también director— estadounidense de ascendencia danesa va mucho más allá del montaraz de Tolkien. Por ello, el Festival de San Sebastian le otorgará el Premio Donostia en su próxima edición.

Aprovechando que presentará en el certamen 'Falling', su debut detrás de las cámaras que clausuró el Festival de Sundance 2020 con una acogida más que decente, San Sebastián reconocerá la carrera de un Mortensen que acumula 60 créditos como intérprete desde su debut cinematográfico en 'Único testigo', habiendo trabajado para cineastas de la talla de David Cronenberg, Peter Weir, Gus Van Sant, Brian de Palma, Peter Weir o nuestro Agustín Díaz Yanes.

Por desgracia, Viggo Mortensen no ha tenido demasiada suerte en las temporadas de premios. Su notable labor en títulos de la talla de 'Promesas del Este', 'Captain Fantastic' y 'Green Book' le permitió cosechar tres nominaciones a los Óscar que no terminaron culminando con la estatuilla, siendo cuatro las menciones en los Globos de Oro —por los tres títulos mencionados mas 'Un método peligroso'— que no dieron sus frutos.

El próximo 18 de septiembre dará el pistoletazo de salida el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se extenderá hasta el día 26 del mismo mes.