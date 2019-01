Globos de Oro 2019: quiénes ganarán y quiénes deberían ganar

Faltan apenas unas horas para que se anuncien los ganadores de los Globos de Oro 2019 en una gala que conducirán Sandra Oh y Andy Samberg durante la madrugada del domingo al lunes. Hace ya un mes que se anunciaron las nominaciones y poco después repasamos las grandes sorpresas y las mayores ausencias en las mismas, pero ahora es el momento de repasar quiénes se van a llevar la preciada estatuilla para casa y quiénes deberían hacerlo.

Mejor película: drama

: 'Ha nacido una estrella' Quién debería ganar: 'Ha nacido una estrella'

A día de hoy es la principal alternativa a 'Roma' de cara a los Óscar y todo apunta a su victoria ya que la película de Alfonso Cuarón no podía ser nominada. No obstante, los Globos de Oro adoran lo reluciente y popular, por lo que mejor no descartar que 'Bohemian Rhapsody' pueda dar la sorpresa.

Mejor película: comedia

: 'Green Book' Quién debería ganar: 'Green Book'

Una de las películas más premiadas de la temporada, pero el favoritismo habría ido a manos de 'La Favorita' si Yorgos Lanthimos hubiese estado nominado. Ahí se percibe que tanto no ha gustado realmente, aunque puede que eso acabe jugando a su favor.

Mejor dirección

: Alfonso Cuarón Quién debería ganar: Alfonso Cuarón

Es aquí donde Cuarón tiene que ganar para reforzar aún más sus aspiraciones al Óscar. No me importaría que Spike Lee diese la sorpresa y sería muy interesante que lo lograse Bradley Cooper, pero lo veo muy poco probable.

Mejor actriz: drama

: Lady Gaga Quién debería ganar: Lady Gaga

Es un milagro todo lo que aporta Lady Gaga a 'Ha nacido una estrella', tanto que incluso está por encima del impresionante trabajo de Glenn Close. Además, es más llamativo, algo que siempre se lleva más a la hora de dar los premios.

Mejor actor: drama

: Rami Malek Quién debería ganar: Bradley Cooper

Me encantó la interpretación de Malek y me sorprendería mucho que su enorme popularidad no se viera recompensada, pero si la aportación de Lady Gaga es esencial para 'Ha nacido una estrella', no lo es menos la de un soberbio Cooper.

Mejor actriz: comedia

: Olivia Colman Quién debería ganar: Olivia Colman

Solamente Emily Blunt tiene alguna posibilidad de quitarle el premio. Y sobre el papel es la única que podría hacerlo sin que resultase chocante.

Mejor actor: comedia

: Christian Bale Quién debería ganar: Christian Bale

Otra transformación inolvidable y aquí los votantes tienen su mejor oportunidad para premiar una película a la que concedieron multitud de nominaciones. Lin-Manuel Miranda habría tenido más opciones si la secuela de 'Mary Poppins' hubiera funcionado mejor en taquilla.

Mejor actor de reparto

: Mahershala Ali Quién debería ganar: Richard E. Grant

Ali está pasando por un momento muy dulce en su carrera, pero el trabajo de Grant ha recibido tantísimos elogios de la crítica que hasta cierto punto la victoria del primero podría acabar debiéndose más a su mayor popularidad entre el público.

Mejor guion

: Green Book Quién debería ganar: La favorita

Si cambias a ambas de posición tampoco pasaría nada. Es una forma como cualquier otra de cubrir a las dos grandes favoritas.

Mejor película de animación

Sería muy raro que no acabasen decantándose por lo nuevo de Pixar, aunque las inmejorables críticas que ha recibido la excelente aventura de los trepamuros lleva a pensar que su victoria no es imposible. Además, la merece.

Mejor película de habla no inglesa

: Roma Quién debería ganar: Roma

La única posibilidad de que no premien la aclamada cinta de Alfonso Cuarón es que quieran dar mucho de lo que hablar. Las normas obligaron a que solo pudiera estar presente aquí y sería una sorpresa mayúscula que no se llevase el premio.

Mejor banda sonora

Marc Shaiman por 'El regreso de Mary Poppins' Quién debería ganar Ludwig Göransson por 'Black Panther'

Hace unos meses habría dado por segura la victoria de Shaiman, pero ahora tengo mis dudas. Por mi parte, creo que la música de 'Black Panther' muestra una mayor personalidad a la hora de definir la película, algo curioso dado que 'El regreso de Mary Poppins' es un musical...

Mejor canción

Shallow Quién debería ganar Shallow

Quizá no se lleve el Globo de Oro como mejor actriz, pero que Lady Gaga se lleva el que ahora nos ocupa lo doy por sentado. La canción además de estupenda forma parte de un momento esencial en la película. Que no se anden con sorpresas innecesarias.

Mejor serie: drama

Killing Eve Quién debería ganar Bodyguard

Es habitual que los Globos de Oro premien a la serie nueva de moda o más comentada. En esta ocasión tienen varias alternativas, pero creo que 'Killing Eve' ha hecho algo más de ruido. Pena que no lo haya hecho tanto 'Bodyguard', una miniserie adictiva que me temo que acabará yéndose de vacío.

Mejor serie: comedia

La maravillosa Señora Maisel Quién debería ganar La maravillosa Señora Maisel

Las críticas que ha recibido en su segunda temporada son igual de buenas o incluso mejores. Quizá haya otros con mejores promedio de risas por segundo, pero la serie de Amazon es una absoluta delicia.

Mejor Tv Movie o miniserie

No es la más nominada y tampoco la más reluciente, pero creo que la miniserie de HBO encaja más con los gustos de los Globos. Por mi parte, creo que sus méritos se han exagerado un poquito, de ahí mi voto.

Mejor actor: drama

Matthew Rhys Quién debería ganar Richard Madden

Un premio en parte a modo de reconocimiento para la despedida de 'The Americans' y seguro que más de un votante tendrá eso en cuenta. Yo opto por Maden ya que si 'Bodyguard' era tan adictiva en parte se lo debemos a él.

Mejor actor: comedia

Michael Douglas Quién debería ganar Jim Carrey

Puede que no haya hecho tanto ruido fuera de Estados Unidos, pero 'El método Kominsky' ha sido muy bien recibida allí y los votantes de los Globos sienten debilidad por Douglas. Esto último también podría decirse de Carrey, pero Douglas cuenta con un mayor factor sorpresa y creo que eso decantará la balanza, aunque ojo también con Bill Hader.

Mejor actor: tv movie o miniserie

Hugh Grant Quién debería ganar Darren Criss

Dudo mucho que dejen pasar la ocasión de premiar a Grant en su quinta nominación, aunque ya triunfó en una ocasión.

Mejor actriz: drama

Julia Roberts Quién debería ganar Sandra Oh

Premiar a Roberts es una oportunidad demasiado jugosa como para dejarla pasar y seguro que más de un votante estará deseando ver la reacción de Oh como co-presentadora cuando tenga que aludir a su derrota. Es la alternativa más probable, pero creo que lo sería más si no estuviese al frente de la función.

Mejor actriz: comedia

Rachel Brosnahan Quién debería ganar Kristen Bell

Hace mucho tiempo que la ganadora en esta categoría no repite al año siguiente, pero sospecho que eso cambiará este año. Por mi parte, creo que Bell ha tenido un arco de personaje muy jugoso en 'The Good Place' y lo ha sabido aprovechar al máximo por mucho que la serie haya bajado un poco de nivel.

Mejor actriz: tv movie o miniserie

Amy Adams Quién debería ganar Amy Adams

Tengo mis más y mis menos con 'Heridas abiertas', pero la actuación de Adams es impecable. Patricia Arquette es la que tiene más opciones de quitárselo.

Mejor actor de reparto

Henry Winkler Quién debería ganar Alan Arkin

La mejor forma de premiar a 'Barry', una de las comedias más aclamadas de 2018, y además Winkler ya se llevó el Emmy por este papel. Por mi parte, disfruté tanto con las apariciones de Arkin en 'El método Kominsky' que me resulta imposible no decantarme por él.

Mejor actriz de reparto

Alex Borstein Quién debería ganar Thandie Newton

Aquí lo más justo sería decir que cualquiera puede ganar, pero Borstein se llevó el Emmy, así que vamos a darla como ligera favorita.