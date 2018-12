Globos de Oro 2019: las grandes sorpresas y ausencias de las nominaciones

Hace apenas unas horas se han anunciado las nominaciones a los Globos de Oro 2019. Como siempre sucede con los premios, la lista de candidatos está generando discusiones de todo tipo en Internet, habiendo tanto presencias inesperadas como multitud de nombres que muchos esperaban encontrar entre los aspirantes.

A continuación vamos a repasar las grandes sorpresas y las ausencias de las nominaciones.

Las sorpresas televisivas

Son varios los títulos que han dado la sorpresa y se han colado en sus respectivas categorías a la mejor serie. Quizá el caso más destacado sea el de 'Bodyguard' como mejor serie dramática, ya que es una producción inglesa y los Globos de Oro no suelen prestarles muchas atención en estos apartados.

Además, llama la atención la presencia de 'The Americans' -se contaba con la presencia de sus protagonistas pero no la de la serie-, 'Kidding', 'The Good Place' -¡es el primer año que está nominada!-, 'El alienista', 'Pose', 'Homecoming' o 'El método Kominsky'. En el caso de esta última es verdad que ha cosechado muy buenas críticas, pero a cambio apenas se ha hablado de ella últimamente y eso que su estreno en Netflix aún está reciente.

'El método Kominsky' extiende su popularidad en los apartados interpretativos con las nominaciones para Michael Douglas y Alan Arkin. En la categoria de mejor secundario también destaca la presencia de Kieran Culkin por 'Succesion', una serie de la que se esperaba más presencia y ha tenido que conformarse con la que ahora nos ocupa.

Por su parte, Kristen Bell es la otra que se ha visto beneficiada por el recién descubierto amor de los Globos de Oro hacia 'The Good Place', mientras que en otros casos parece que su popularidad en estos galardones en el pasado algo ha influido en su presencia en las nominaciones de este año. Estoy pensando en Debra Messing por 'Will y Grace' y Candice Berben por 'Murphy Brown'.

Tampoco se contaba con las nominaciones para Connie Britton, Sacha Baron Cohen y Catriona Balfe.

Las sorpresas cinematográficas

La fuerte presencia de 'Bohemian Rhapsody' es uno de los aspectos más destacados de las nominaciones. Es verdad que ha arrasado entre el público y que ha sido uno de los títulos más comentados de los últimos meses, pero también ha generado una notable división entre la crítica que invitaba a pensar que no iba a recibir tanto amor por parte de los votantes de los Globos de Oro.

Además, 'Black Panther' se ha convertido en la primera película de superhéroes en ser nominada en la categoría de mejor drama. Se lleva hablando de su posible nominación al Óscar desde el estreno pero quedaba la duda de si se iba a quedar finalmente corta. No tengo nada claro que merezca la nominación, pero ahí está.

Además, Peter Farrelly refuerza sus aspiraciones al Óscar colándose en la categoría de mejor director. No suena tan rara su presencia dada las buenísimas críticas que está teniendo su película, pero es que ha dejado fuera a varios favoritos. Algo similar puede decirse de los casos de Charlize Theron y John David Washington. Uno lo piensa y no desentonan ahí, pero es que la competencia era muy fuerte.

Finalmente la presencia de 'Mirai' en mejor película de animación es una sorpresa relativa. Por un lado, se trata de la única producción no estadounidense de la lista aunque, por otro, es el nuevo trabajo de un cineasta tan aclamado como Mamoru Osoda.

Los olvidos televisivos

Son tantas las series en emisión que es imposible encontrar hueco para todas las que podrían merecerlo. Por lo pronto, no creo que la ausencia de 'House of Cards' merezca ser destacada tras toda la polémica que ha rodeado a su última temporada, pero sí que la desaparición de 'El cuento de la criada', 'Atlanta' -¡que ganó el premio con su primera temporada y la segunda ha sido incluso más aclamada!-, 'This is us', 'Westworld', 'Black-ish' o 'American Horror Story' llama la atención. Por su parte, 'The Conners' no ha podido conseguir el mismo amor que tuvo 'Roseanne' el año pasado.

Entre las relucientes recién llegadas ha sorprendido bastante que 'Maniac' se haya ido de vacío. Ni tan siquiera Emma Stone ha sido nominada como mejor actriz. Además, 'Better Call Saul' no solamente se ha quedado fuera de la categoría de mejor serie, pues este año incluso han obviado el extraordinario trabajo de Bob Odenkirk.

Siguiendo con los apartados interpretativos, 'This is Us' parece haber perdido definitivamente el cariño de los votantes, pues tanto Mandy Moore como Chrissy Metz y Sterling K. Brown, ganador el año pasado, se han quedado fuera. Tampoco se han acordado de Ted Danson por 'The Good Place', Evan Rachel Wood por 'Westworld', Ann Dowd por 'El cuento de la criada', Robin Wright por 'House of Cards' -ella es de lo poco destacable de la última temporada-, Issa Rae por 'Insecure' o Jodie Comer por 'Killing Eve'.

Y otro año más vuelve a ser incomprensible la ausencia total de 'The Good Fight', uno de los mejores dramas en emisión.

Los olvidos cinematográficos

Alfonso Cuarón dando instrucciones en el rodaje de Roma

Lo primero que hay que señalar es que 'Roma' no era elegible en la categoría de mejor película porque se premian solamente largometrajes en inglés, así que no os llevéis las manos a la cabeza por no ver ahí a la cinta de Alfonso Cuarón.

Una vez aclarado esto sí que hay varios títulos con opciones cuya ausencia merece ser señalada. Me refiero a 'Viudas' -ni siquiera Viola Davis se ha colado-, 'Hereditary' -no es habitual una cinta así en estos premios pero es que fue muy aclamada-. 'Paddington 2' -si hasta se dijo que era la película con mejores críticas de la historia-, 'El reverendo', 'Cold War' -aunque en su momento 'Ida' ya se tuvo que conformar con ser solamente nominada- o 'First Man'.

Pasando a la categoría de dirección, se está mencionando bastante que no haya ninguna directora entre las aspirantes, pero es que la única que podría haber entrado sería Marielle Heller por '¿Podrás perdonarme algún día?' y su presencia habría sido una sorpresa de todas formas. Sí que llama mucho más la atención que Yorgos Lanthimos no esté aquí e incluso que Damien Chazelle se haya ido de vacío tras las grandes críticas que tuvo 'First Man' en Estados Unidos.

Por su parte, en los apartados interpretativos hay dos ausencias muy destacables: Ryan Gosling -de nuevo, la película fue muy aclamada allí- y Ethan Hawke -la cinta de Paul Schrader ha ido ganando cada vez más presencia y esto es un importante revés-. A otro nivel hay que señalar que no hubiese sido tan raro ver a Michael B. Jordan -su villano es lo mejor de 'Black Panther' y, sobre todo, a Sam Elliot por 'Ha nacido una estrella'.

Por último, se contaba con el mucho amor que ha tenido 'El regreso de Mary Poppins', pero ojo a su ausencia en la categoría de mejor canción, ¿división de voto entre varias o simplemente se han olvidado de ella justamente ahí?

¿Y a vosotros qué nominaciones o falta de ellas os han llamado más la atención? El próximo 6 de enero sabremos quiénes son los ganadores en una gala conducida por Sandra Oh y Andy Samberg.