'Black Panther' se convierte en la primera película de superhéroes nominada al Globo de Oro de mejor film dramático

Cada vez parece más probable que escuchemos un triunfal "Wakanda Forever" en la gala de los Óscar. Una de las principales noticias que nos ha dejado la lista de nominados a los Globos de Oro 2019 está protagonizada por 'Black Panther': se ha convertido en la primera adaptación de cómic de superhéroes que opta al premio de mejor película dramática.

El espectáculo de Marvel, dirigido por Ryan Coogler y protagonizado por Chadwick Boseman, compite por la estatuilla con 'Infiltrado en el KKKlan' ('BlacKkKlansman'), 'El blues de Beale Street' ('If Beale Street Could Talk'), 'Bohemian Rhapsody' y el remake de 'Ha nacido una estrella'. Curiosamente, tres producciones marcadas por su reivindicación racial y dos que giran en torno a la industria de la música.

La nominación es una victoria para 'Black Panther', ahora bien, ¿tiene verdaderas opciones de ganar el Globo de Oro? Opta a 3 galardones pero los otros son a mejor banda sonora (compuesta por Ludwig Göransson) y canción original ('All the Stars' de Kendrick Lamar y SZA) así que no cabe considerarla favorita.

Pero como siempre: no podemos descartarla, la gracia de estas galas es que siempre hay sorpresas. A estas alturas, no sería raro que ganara. Tampoco que sea candidata al Óscar. Quizá los que votan se sientan culpables y quieran compensar tantos años de blancura en sus premios. Y es un blockbuster tan popular que la Academia de Hollywood podría favorecer su nominación simplemente para recuperar audiencia. La crítica estadounidense no podría quejarse: el 97% en RottenTomatoes y el 88/100 en Metacritic dejan claro el apoyo de los expertos.

La 76ª edición de los Globos de Oro se celebra el 6 de enero. Por cierto, recordemos que 'Black Panther' no es la primera película de superhéroes nominada a mejor película en los Globos de Oro; 'Deadpool' ya rompió esa marca al quedar finalista en el apartado de mejor película cómica o musical. Y claro, perdió ante 'La La Land (La ciudad de las estrellas)'.