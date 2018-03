No, la gala de los Óscar 2018 no ha sido la menos vista de la historia de los premios de Hollywood

El dato puede parecer demoledor: la retransmisión de los Oscars 2018 en ABC el pasado domingo tuvo una audiencia de 26.5 millones de espectadores en EEUU. Pronto, en los medios saltaron las alarmas: son los menos vistos de la historia de los premios de Hollywood. El típico dato falaz que es cierto únicamente si limitamos el alcance de la gala de los Oscars.

Es evidente que no podemos negar que es la ceremonia menos vista por televisión en EEUU desde que se retransmiten los Oscars. Pero el caso es que no son los Oscars menos vistos de la historia. En esta ocasión solo es así si contamos la audiencia de EEUU... y aún así hay que tomarlo algo con pinzas. Pero eso no parece importar ni a los medios ni al presidente Trump, que aprovecha para bromear con ello:

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!