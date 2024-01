"He ganado, joder". Ricky Gervais da la sorpresa y hace historia en los Globos de Oro gracias a 'Armageddon', su polémico especial de comedia para Netflix

Una de las victorias más inesperadas que tuvo lugar durante la gala de entrega de los Globos de Oro de 2024 fue la de Ricky Gervais en la categoría de mejor interpretación en un especial de comedia por su trabajo en 'Armageddon'. Era además la primera vez que estos premios entregaban ese galardón, lo que da una importancia extra a la victoria del humorista británico.

No era el favorito

La polémica ha rodeado a 'Armageddon' desde su estreno, y no ayudó precisamente que respondiese de esta forma a las madres de niños con cáncer por sus quejas ante los comentarios que hacía en dicho especial. De hecho, el propio Gervais pensaba que no iba a ganar, por lo que poco antes de la gala comentó que "esta noche estoy nominado a otro Globo de Oro. Esta vez por mi especial de Netflix 'Armageddon'. No voy a ganar, pero es agradable estar ahí arriba en la mezcla, ondeando la bandera".

Gervais se impuso a Chris Rock, que partía como gran favorito por 'Selective Outrage', Trevor Noah ('Where Was I'), Amy Schumer ('Emergency Contact'), Sarah Silverman ('Someone You Love') y Wanda Skyes ('I'm an Entertainer'). Eso sí, Gervais no acudió a la gala -está muy ocupado estos días probando nuevo material delante de público-, por lo que el premio fue recogido por Jim Gaffigan en su nombre.

Bien poco tardó Gervais en demostrar su entusiasmo con un escueto "He ganado, joder" que publicó en su cuenta de Twitter, dejando así de nuevo claro que no contaba con hacerse con esta estatuilla.

Este premio supone el cuarto Globo de Oro para Gervais, pues logró dos, los de mejor serie y mejor actor de comedia, en 2003 por 'The Office', y otro más en 2006, el de mejor serie de comedia por 'Extras'. Posteriormente presentó la gala hasta en cinco ocasiones, la última de ellas la celebrada en el año 2020.

