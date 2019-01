'El método Kominsky', ganadora del Globo de Oro 2019 como mejor serie de comedia

'El método Kominsky' ha dado una de las grandes sorpresas de la noche al hacerse con el Globo de Oro 2019 destinado a la mejor serie de comedia. Ya había ganado previamente el galardón reservado al mejor actor para Michael Douglas, pero muy pocos contaban con un triunfo de la serie de Netflix creada por Chuck Lorre en esta categoría.

'El método Kominsky' cuenta la historia de un maduro profesor de interpretación que gozó de cierto éxito en su momento. Ahora la edad se empieza a notar, pero eso no le impedirá iniciar una relación con una mujer mucho más cercana a su edad de lo habitual en él, mientras que al mismo tiempo ayuda a su agente y amigo a lidiar con la muerte de su esposa.

Ojo a las series a las que ha 'El método Kominsky' ha conseguido derrotar: 'Barry', 'The Good Place', 'Kidding' y 'La maravillosa Sra. Maisel'. Casi nada. No me sorprendería que el voto se haya dividido tanto que ahí tengamos la explicación de la victoria de la serie de Netflix.

