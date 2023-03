El dilema de la jirafa en 'The Last of Us': el creador de la serie aclara si hay CGI o no en el momento más comentado del final de temporada

La estrella del episodio final de 'The Last of Us' no es Pedro Pascal o Bella Ramsey, sino un animal. Resulta que la escena de la jirafa de la serie de HBO, adaptada directamente de los juegos, ha creado un gran tema de conversación por el uso de los efectos especiales utilizados, que hacen pensar en una creación digital para ese momento. Ahora el creador de la serie confirma que la escena fue creada con una jirafa real y filmada dentro del zoológico de Calgary.

La última jirafa

El zoológico tiene pocas jirafas, pero Nabo, una jirafa masai macho de 12 años que es la más alta de su grupo fue elegida para el papel. La escena en cuestión es una de las más importantes del videojuego y del espectáculo; es la culminación de horas de violencia implacable, un momento de alivio antes de que Joel (Pascal) y Ellie (Ramsey) se enfrenten a más brutalidad. HBO puso la escena en el noveno episodio, el final de su primera temporada. Ellie se está recuperando de un encuentro especialmente traumático con un grupo de caníbales, alejada de su ingenio y humor habituales.

El encuentro llega con la pretensión de ser "un recordatorio de la belleza y el poder de la naturaleza". por lo que era importante para el equipo de producción de HBO hacer bien este momento, lo que significaba usar una jirafa real. En una entrevista reciente en el podcast Kinda Funny (via Comic Book), Neil Druckmann comentó las dificultades trabajar con uno de estos mamíferos, los obstáculos de carácter logístico, y comentando que llevaron el entorno de rodaje a la jirafa y no al contrario. El gerente de locación Matt Palmer en el documental Making of The 'Last of Us' de HBO.

“Lo que aprendí rápidamente después de hacer la investigación sobre el juego fue la importancia crítica de este momento para toda la historia del juego. Sí, puedes crear una jirafa con efectos visuales, pero no es lo mismo”.

Sin embargo, ¿por qué hubo cantidad de personas en las redes sociales que pensaron que la jirafa era completamente falsa y hecha por CGI, como lo son tantos animales en pantalla en estos días? Posiblemente porque se utilizaron una gran cantidad de efectos visuales para lograr la escena. HBO llevó la producción de al zoológico de Calgary para filmar la escena y el recinto de Nabo se equipó con paneles azules para hacer una pantalla azul durante un mes, según le cuenta el diseñador de producción John Paino a Variety, para que la jirafa pudiera sentirse cómoda, por lo que lo que canta tanto a digital es el fondo CGI dirigido por el supervisor de efectos visuales Alex Wang.