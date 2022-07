HBO Max cancela 'Close Enough': la divertida comedia del creador de 'Historias Corrientes' no tendrá temporada 4

Una de las últimas series en recibir el hachazo por parte de HBO Max ha sido 'Close Enough'. La plataforma ha anunciado que la comedia para adultos del creador de 'Historias Corrientes' no continuará con nuevos episodios.

'Close Enough' es una comedia de animación para adultos creada por JG Quintel que comenzó a emitirse en TBS en 2017 y más adelante se pasó a HBO Max. La serie justo acababa de completar su temporada 3 y han anunciado que ha sido cancelada definitivamente. Así lo ha confirmado un portavoz de HBO Max:

Tras tres geniales temporadas, acaba 'Close Enough'. Estamos muy orgullosos de la serie y agradecidos a su creador, JG Quintel, y a nuestros compañeros de Cartoon Network Studios que hicieron de este programa un inmediato favorito de los fans en HBO Max.

Esta serie nos contaba la historia de Josh y Emily, dos treintañeros que viven en Los Ángeles junto a su hija Candice, de 5 años, y sus amigos divorciados. Todos juntos se enfrentan a su peculiar día a día, lleno de situaciones rocambolescas y surrealistas que le daban un giro de tuerca a la sitcom clásica. Sobre su cancelación, Quintel comentó:

Es verdad, 'Close Enough' se acaba tras tres temporadas. Me siento muy afortunado de haber trabajado en este proyecto con tanta gente talentosa. Gracias a los que me han ayudado a sacarlo adelante y a todas las personas que lo han visto.