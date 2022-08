HBO Max rompe su promesa y cambia de estrategia: las películas de Warner ya no se estrenarán en la plataforma 45 días después de su llegada al cine

Warner parece que sigue buscando la mejor estrategia a la hora de decidir cuándo llegan sus películas a HBO Max. En 2021 apostó por el estreno simultáneo, pero ya en marzo de ese año anunció que para 2022 habría que esperar 45 días entre una ventana de exhibición y otra. Pues bien, ya nos podemos ir olvidando de esa promesa, pues a partir de ahora se decidirá en función de cada título en lugar de mantener una política para todos ellos.

La primera película con la que sucederá eso será 'Elvis', ya que el último trabajo de Baz Luhrmann no va a estar disponible en la plataforma 45 días después de su estreno en cines. Sí que los cinéfilos podrán adquirirla o alquilarla en diferencias servicios digitales a partir de ese día, pero para poder verla sin coste adicional en HBO Max todavía habrá que esperar más.

Por el momento, Warner no ha concretado cuándo podremos verla en HBO Max, pero lo más probable es que la espera se duplique y sea de 90 días, lo más habitual en Hollywood hasta hace relativamente poco. Eso supondría en el caso de 'Elvis' que habría que esperar hasta finales de septiembre, lo cual coincidiría con los deseos de Luhrmann de que no estuviese disponible en la plataforma hasta otoño.

Tengamos en cuenta que Warner se cuenta una porción muy suculenta -se habla de hasta el 80%- de los ingresos digitales, por lo que al estudio le compensa que llegue más tarde a HBO Max, por lo que no reciben ningún tipo de ganancia adicional más allá del coste de suscripción. De paso, así alargan la estancia en cines de aquellos títulos que todavía estén funcionando bien en taquilla. Por ejemplo, yo estoy convencido de que 'The Batman' hubiese amasado unas cuantas decenas de millones más de no haber existido esa promesa de tener que esperar apenas 45 días.