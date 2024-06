Max México tiene esta adaptación de videojuego que pasó de terror indie a taquillazo, y que tiene una secuela en camino

De todas las adaptaciones de videojuegos que estamos teniendo últimamente era fácil desestimar 'Five Night at Freddy's'. Al contrario que otras de los últimos años de perfil más alto como 'Fallout' o 'The Last of Us', la saga indie de terror no tiene aparentemente un universo tan establecido, ni tampoco la popularidad de otras grandes franquicias como Mario Bros.

Resulta que esas percepciones eran erróneas. 'Five Night at Freddy's' tiene una legión de fans que fueron en masa a las salas para ver a sus iconos, batiendo el record de ser el día de estreno más taquillero de 2023, y recaudando 150 millones a los pocos días. Detrás del proyecto estaba en la producción Scott Cawthon, creador de la saga y autor, con varios libros escritos que expanden un lore realmente complejo.

Adaptación sintetizada

El resultado de todo esto es una película que sigue moviendo audiencia, y que se posiciona actualmente como una de las películas más vistas de Max México. La cinta adapta y sintetiza el complejo worldbuilding de la saga original para dar con una trama de terror sobrenatural protagonizada por Josh Hutcherson sobre un joven que por problemas económicos tiene que trabajar como guardia de seguridad en un inquietante centro de ocio familiar lleno de turbios animatrónicos.

¿Pero se justifica su popularidad con su calidad? Para muchos no del todo. La cinta obtuvo una media de 33 sobre 100 en Metacritic con 38 críticas. "Enfrentándose a un guion muy plano y dirección poco inspirada, los actores no pueden salvar 'Five Nights at Freddy’s'", escribieron en Variety. "No tiene ni idea de qué tipo de atracción quiere ser", escribieron en Slant. En su crítica para Espinof, Jorge Loser comentó que le parecía: "una introducción al género para chavales bastante oscura".

Lo cierto es que esa parece la intención principal de la cinta. Se queda corta para los fans adultos del terror y probablemente no esté a la altura de los fans más obsesos de la franquicia, pero como película de terror adolescente tiene sus méritos. Sobre todo teniendo en cuenta que el material de base no es para nada fácil de adaptar, al contar con una jugabilidad muy encorsetada y una narrativa muy simple. Tras arrasar entre su público, la saga tiene una segunda oportunidad de convencer a la crítica ahora que su secuela ha sido anunciada.

