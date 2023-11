'Five Nights at Freddy's' también lo peta en España y se convierte en el estreno de terror más taquillero de la historia del país

Hace unos días, con motivo de su estreno en Estados Unidos y otros mercados internacionales, os contaba que, para sorpresa de nadie, 'Five Nights at Freddy's', la adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos de Scott Cawthon, había arrasado en taquilla multiplicando por cinco su presupuesto estimado en 25 millones de dólares. Concretamente, a día 30 de octubre, el título ya tenía en el bolsillo 130,5 millones.

Los animatronics conquistan España

Pues bien, igualmente esperable era que la producción de Blumhouse dirigida por Emma Tammi arrasara en un lanzamiento español que ha traído un jugosísimo récord bajo el brazo. Los animatronics asesinos han debutado con 2,16 millones de euros en su primer día en salas de cine; una barbaridad que convierte a 'FNAF' en el estreno de terror más taquillero de todos los tiempos gracias a los 370.730 espectadores que acudieron a verla.

Pero esto no es todo, porque 'Five Nights at Freddy's' también se ha convertido en el primer día más grande de 2023. Los 2,16 millones de euros han destronado a 'Super Mario Bros. La película', que debutó con casi 2,1 millones en la primera jornada, y a otros títulos de la talla de 'Barbie' —con 1,8 millones—, 'Fast & Furious X' o 'La sirenita'; todo ello sirviéndose de 315 cines y 439 pantallas ent odo el territorio nacional.

A fecha de hoy, y teniendo que contabilizar aún otros lanzamientos internacionales, el largometraje ya suma casi 150 millones de dólares en todo el mundo, 90 de los cuales pertenecen al mercado doméstico y 60 al internacional, y ya ocupa el puesto número 26 del top con lo más visto de 2023, pisándole los talones a 'La patrulla canina' y habiendo pasado por encima a 'Evil Dead Rise'. Cosas de los fenómenos virales y los fandoms fieles.

