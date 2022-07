'La mujer del viajero en el tiempo', cancelada: la serie romántica de ciencia ficción de HBO no tendrá temporada 2

Para sorpresa de pocos (yo de hecho pensaba en ella como una miniserie pero no lo era), HBO ha decidido no renovar 'La mujer del viajero en el tiempo' (Time Traveler's Wife) por una temporada 2. Así, el drama romántico de ciencia ficción se queda en sus iniciales seis episodios y no continuará.

Protagonizada por Rose Leslie y Theo James como Clare y Henry, se trata de la segunda adaptación de la novela de Audrey Niffenegger (la primera llegó a España bajo el título de 'Más allá del tiempo'), en la que contaba la relación entre un hombre que tiene una condición que le hace viajar esporádicamente en el tiempo y su mujer a través de los años.

Adiós, viajero

Steven Moffat escribe la serie, en la que vuelve al tema de las paradojas temporales después de 'Doctor Who'. La dirección corrió a cargo de David Nutter, veterano director televisivo cuyo trabajo hemos llegado a ver en 'Juego de Tronos'. Un portavoz de HBO ha declarado:

«A pesar de que HBO no seguirá con una segunda temporada de 'La mujer del viajero en el tiempo', ha sido un privilegio trabajar con los maestros narradores Steven Moffat y David Nutter. Estamos muy agradecidos por su pasión, trabajo duro y cuidado al adaptar este libro querido. También agradecemos a Theo y Rose y al resto de nuestro reparto brillante por sus conmovedoras actuaciones, que cautivaron completamente a la audiencia.»

La noticia de la cancelación ha llegado un par de semanas después de que la cadena emitiese el episodio final de 'La mujer del viajero en el tiempo' el pasado 19 de junio (aquí el 20). A pesar de que la serie cosechaba unos datos de audiencia decentes, esta vez la crítica (incluyendo un servidor) no acompañó.