'Los Soprano' terminaba con la muerte de Tony: el creador de la serie explica por qué cambió el final

Este año se cumple el 20º aniversario del estreno de 'Los Soprano', que no sólo es una de las mejores series que se han hecho hasta ahora sino también un auténtico hito que marcó un antes y un después. Ayudó a transformar la televisión en lo que conocemos hoy en día. Una fuente de talento, de grandes dramas y personajes fascinantes.

Entre los aspectos más memorables de 'Los Soprano' se encuentra, sin duda, su sorprendente final, la forma en la que se cerró todo tras seis temporadas. Es un desenlace muy polémico y que ha dado lugar a numerosos textos, sin embargo, por si acaso alguien aquí aún no sabe de qué estamos hablando y tiene la intención de empezar la serie (de verdad, ¿a qué esperas?) pasamos a dar detalles en el siguiente párrafo tras el ¿necesario? aviso de SPOILERS.

Por supuesto, la serie acabó con un repentino corte a negro. Sin más. En medio de una escena. Una escena increíblemente tensa que queda sin resolver. Parece una broma o un error, pero es así, todo acaba cuando Tony Soprano (James Gandolfini) espera que alguien se lance contra él con una pistola en la mano. Y ahí está la grandeza de ese final. No sabemos qué pasa pero entendemos perfectamente la tensión de Tony, nos ponemos en su lugar y es asfixiante.

12 años después de la emisión del último episodio, el creador de de 'Los Soprano', David Chase ha hablado con Deadline para recordar algunas anécdotas. En la entrevista hablan del final y Chase revela que no era la idea original, inicialmente la serie terminaba con otra escena donde ocurría la muerte de Tony, sin ambiguedades.

En el mismo especial de Deadline hay declaraciones de las otras dos grandes figuras creativas de 'Los Soprano', los guionistas y productores ejecutivos Terence Winter (que más tarde creó 'Boardwalk Empire') y Matthew Weiner (creador de 'Mad Men'). Para este último, la historia de Tony sólo podía acabar de tres posibles maneras y cree que dejar algo de misterio, cerrar la serie sin ofrecer la solución, fue la mejor decisión posible:

Matthew Weiner: "La vida sigue de la misma forma. Tony es arrestado y va a la cárcel. Disparan a Tony y muere por un enemigo. Lo brillante para mí es que no se siente que esté sin resolver, como pasa en la vida. Sabes que es una de esas posibilidades. Están todas ahí en la escena. La familia está ahí, la vida doméstica. Desde luego hay un asesino ahí, y desde luego hay alguien que parece un policía. Así que todo está ahí, y no me arruinas el resto de la serie. No lo encuentro confuso ni molesto en absoluto."

Terence Winter: "Mi interpretación fue que, cuando eres Tony Soprano, incluso cuando vas por un helado con tu familia, estás cargado de paranoia. Estás sembrado en una vida de asesinato, caos y traición. Y todo el mundo que entra, un tío con una chaqueta de 'Sólo miembros'... ese podría el tío, o ese otro. Siempre estás mirando por encima del hombre y, en algún punto, pasara esa noche o no, cuando vives esa vida, un día, alguien va a salir del servicio de los hombres y se acabó.

Como es sobradamente conocido, los gangsters siempre dicen que sólo hay dos formas de salir: una es la cárcel, la otra es muerto. Así que quizá pasó esa noche, y quizá no. Realmente no importa. En algún punto, algo malo va a pasarle a este tío y quizá fuera esa noche. Y quizá no."