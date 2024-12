Hoy en TV, el duro thriller de acción que nos pilló a todos por sorpresa. La película con una de las amenazas más míticas de la historia del cine

Liam Neeson demostró durante muchos años ser un actor muy versátil, capaz de convertirse en un superhéroe de lo más peculiar en 'Darkman', un héroe de la II Guerra Mundial en 'La lista de Schindler' o un sexólogo en la comedia dramática 'Kinsey', siempre de forma irreprochable, pero nada hacía esperar que fuese a convertirse en uno de los mayores héroes de acción de Hollywood.

De hecho, él mismo creía que el thriller 'Venganza' ('Taken') no tendría éxito y era una película que iba a pasar desapercibida, a pesar de sentirse "como un niño en una juguetería" cuando la hizo. A fin de cuentas, relatos de ese tipo habíamos visto ya muchos cuando la película dirigida por Pierre Morel llegó a los cines en 2008, pero eso no impidió que se convirtiera en todo un fenómeno. La 1 recupera 'Venganza' esta noche a partir de las 22:05, si os apetece revisarla (o verla por primera vez si es una cuenta pendiente).

Una película directa y contundente

Si nos fijamos únicamente en el guion, escrito por Luc Besson y Robert Mark Kamen, 'Venganza' podría pasar perfectamente por una especie de puesta al día de 'El justiciero de la ciudad' ('Death Wish') o cualquiera de las películas en esa línea protagonizadas décadas atrás por Charles Bronson (o su remake con Bruce Willis). Es un modelo al que se ha vuelto con cierta regularidad y resultados dispares, siendo la cinta que nos ocupa uno de sus mejores exponentes.

La primera clave está en intentar mantener cierta credibilidad en lo que nos está contando. Con eso en ningún caso quiero hablar de realismo, pero sí que Pierre Morel sabe tener bajo control los excesos habituales de este tipo de producciones para centrarse en la aventura de un padre que lo único que quiere es recuperar a su hijo. El trabajo de dirección es preciso, al igual que su montaje, permitiendo así conseguir un equilibrio que beneficia sobremanera al resultado final sin por ello sacrificar el ritmo trepidante del que hace gala la película.

No obstante, nada sería igual sin Liam Neeson. En parte por lo inesperado que resulta verle en un papel así, pero una vez superada la sorpresa, lo que realmente llama la atención es lo convincente que está como Bryan Mills. Y es que su personaje no busca tanto lucir sus habilidades como mostrarse muy efectivo a la hora de reducir a sus enemigos.

Eso lleva a que 'Venganza' mantenga en todo momento los pies en el suelo, cometiendo su mayor "fantasmada", si así queréis considerarla, con una simple llamada telefónica en la que el personaje interpretado por Neeson deja claro a los secuestradores de su hija el gran error que han cometido. Sencillo, directo y contundente. No hace falta más para dejar claro lo buen tío duro que es.

Pese a que sobre el papel era una cinta más pensada para el mercado internacional, el principal impulsor del éxito de 'Venganza' fue su buen funcionamiento en la taquilla norteamericana, donde amasó 145 de los 226 millones de recaudación mundial de la película. Como era de esperar, bien poco tardarían en llegar las secuelas, quedando finalmente la saga convertida en una trilogía que se cerró en 2014.

En Espinof | "No puedes engañar al público". Liam Neeson pone fecha al fin de su carrera como héroe de acción, aunque aún le queda una bala en la recámara

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia