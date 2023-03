'Masterchef 11': este es el concursante eliminado y el cambio en las galas del reality de RTVE

Anoche se estrenó la nueva temporada de 'Masterchef' en La 1. El reality culinario presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz fue líder de audiencias y eliminó a su primer concursante.

Uno menos

La primera gala de 'Masterchef 11' no siguió la tónica habitual. Nos presentó a los 31 aspirantes que han conseguido pasar la criba de la edición más multitudinaria hasta la fecha pero no todos consiguieron el pase al segundo programa.

Roberto fue oficialmente el primer concursante eliminado de la edición. "Sé a lo que he venido y lo he intentado hacer lo mejor posible. He fallado pero voy a seguir mejorando, practicando y quiero darle las gracias a todo el mundo por haberme dado esta oportunidad" se despidió.

Nueva dinámica

Esta nueva temporada viene con novedades, ya que se emitirán dos galas semanales y habrá doble eliminación. Una decisión que se tomó como respuesta a las críticas por la larga duración de las galas y que, al menos esta semana, no ha supuesto mucha diferencia porque ambos episodios siguen durando tres horas.

En los programas impares habrá dos pruebas en el plató, que les permitirán ganar premios y privilegios para conseguir ventaja. No obstante, los que peor lo hayan hecho se enfrentarán a la eliminación al final de esa gala. Mientras que en los programas pares se dividirán por equipos para hacer la prueba de exteriores y el equipo perdedor será el que se enfrente a la expulsión.

'Masterchef 11' emite sus galas los lunes y los martes y su segundo episodio tendrá lugar hoy, 28 de marzo, a partir de las 22:30.

En Espinof | 8 realities de cocina muy sabrosos que puedes ver en streaming para llenar el hueco de 'Masterchef'