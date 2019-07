'La 2 Noticias' cierra en agosto: TVE prescinde de los informativos por falta de personal

Malas noticias para los amantes de la información y, sobre todo, del modo de contarla en 'La 2 Noticias'. El espacio presentado por Paula Saínz Pardo no se emitirá en agosto. Pero no porque se tome unas vacaciones, sino por falta de personal técnico que saque adelante el programa.

Así lo ha denunciado la Plataforma de RTVE Sin Personal a través de su cuenta de Twitter: el personal para realizar el informativo no es suficiente debido a los recortes que lleva sufriendo el ente público desde hace tiempo. Una situación que ya se denunció con una huelga de 24 horas en víspera de las elecciones generales.

No habrá @La2noticias_tve en agosto muy a nuestro pesar, es increíble pero no hay suficiente personal técnico para sacar adelante el informativo. No nos equivocamos, #FaltaPersonal. En @rtve no todos tienen claro que somos un servicio público. #La2N10J pic.twitter.com/FREAqtl171 — RTVE Sin Personal (@rtvesinpersonal) July 10, 2019

Aún me acuerdo cuando, con la moción de censura a Mariano Rajoy, veíamos esperanzados la oportunidad de renovar RTVE de arriba a abajo tras unos meses de crisis interna con protestas por parte de los periodistas y trabajadores del ente público ante la manipulación del medio. Y el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única no parece haber solucionado demasiado las cosas.

Con el personal, el ente público ha llevado una política de tasa cero de reposición, por lo que no ha habido sustituciones en caso de jubilaciones, bajas y similares; además del hecho de que las contrataciones están sujetas a la aprobación del Tribunal de Cuentas.

Esto unido a la externalización de servicios y contratos con productoras externas, deja a TVE con graves carencias para ejercer su servicio público. Eso sí, para fichar a Máximo Huerta o estrenar ahora el nuevo programa de José Mota no hay problema... pero lo que es la información, ya si eso.

Esta es una situación que no se ha revertido durante el último año. Y todavía faltará unos meses para que se pueda solucionar. A falta de que se forme un nuevo gobierno y que este, a su vez, proceda de una vez a la designación de un nuevo Consejo Administrador del ente público, me temo que no habrá solución a corto plazo.