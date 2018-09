La "purga" de TVE: la televisión pública renueva sus informativos con una polémica ola de destituciones

Hace ya unos meses el gobierno de Pedro Sánchez inició los trámites para renovar la Radio Televisión Española, uno de los puntos calientes de la agenda al encontrarse en una situación casi insostenible. Esta semana comienza la nueva temporada informativa de la televisión pública y nos hemos encontrado con un montón de ceses y caras nuevas en los Telediarios y demás espacios de TVE.

Algo que no ha pasado para nada desapercibido: nombres como la veterana Raquel Martínez que es "relegada" al 24 horas o la marcha de Mara Torres de 'La 2 Noticias' y posterior incorporación a la SER, entre otros muchos cambios han hecho que varios sectores den la voz de alarma y hablen de purga en TVE.

Cierto. Me colocan donde empecé hace 12 años: @24h_tve fin de semana. Y trabajaré junto a un #GranEquipo de profesionales que me valoran y apoyan, todo un lujo. Sin embargo, aún hay que estar este finde en el @telediario_tve cerrando temporada... Nos vemos? #changes #NewLife pic.twitter.com/K1LqcKmChZ