'Asesinos': Sylvester Stallone se enfrenta a Antonio Banderas en una atípica película de acción de Richard Donner

Esta noche La Sexta emite la película 'Asesinos' dentro de su espacio 'El taquillazo' a partir de las 22:30. Curiosamente, esta cinta que enfrenta a Sylvester Stallone con Antonio Banderas está celebrando en 2020 el 25 aniversario de su estreno.

Stallone da vida a Robert Rath, un asesino a sueldo que está considerado el mejor del mundo en lo suyo. Sin embargo, lleva tiempo ya sopesando la idea de retirarse y seguro que desearía haberlo hecho antes de conocer a Miguel Bain (Banderas), un joven aspirante a su trono que no deja de inmiscuirse en varios de sus contratos...

Peculiar, muy peculiar

'Asesinos' es una película peculiar, ya que como cine de acción no hay una abundancia de momentos trepidantes, por lo que no puedo culpar a aquellos que simplemente se aburran con lo que sucede en pantalla. Todo lo relacionado con una traumática experiencia 15 años atrás del protagonista tampoco ayuda demasiado, pero tiene un algo casi hipnótico que me hace volver a ella cada cierto tiempo.

Por un lado, la oposición entre Stallone y Banderas resulta de lo más sugerente, tanto por lo bien que representan a dos caras completamente opuestas de la misma moneda. Por un lado, el protagonista de 'Rocky' roza lo inexpresivo a menudo -aunque tiene sentido justamente por ese trauma que arrastra que mencionaba antes-, mientras que el actor español abraza el exceso y lo lleva hasta límites insospechados. Si hasta le valió acabar teniendo su propio meme...

La tercera en discordia es una Julianne Moore a un nivel muy alejado de sus mejores trabajos, ya que el papel tampoco le permite muchas ocasiones de lucimiento. Sí que funciona muy bien su entrada en escena para dejar claras sus habilidades, pero luego acaba reducida a comparsa de Stallone. Cumple correctamente, pero sabiendo lo que sabemos hoy en día de ella sabe a poco.

Más allá de eso, sorprende la escasa presencia de las escenas de acción, funcionando mejor cuando el director Richard Donner busca potenciar la tensión como en la excelente escena a bordo de un taxi que cuando da rienda suelta a los tiroteos y la destrucción -el encuentro en la casa del personaje de Moore-.

Por ello, la clave de todo acaba residiendo en que 'Asesinos' te engatuse o no con esa singular dinámica que se establece entre Stallone y Banderas. Entre ellos surgió una longeva amistad -la prueba más reciente de ello la tenemos en la participación del intérprete malagueño en 'Los mercenarios 3'-, pero aquí sucede todo lo contrario y ese choque entre la templanza de uno y la visceralidad de otro es algo que siempre me mantiene pegado a la pantalla, incluso en escenas que en sí mismas no terminan de funcionar.

Sí reconozco que me hubiese encantado ver cómo era la versión inicial de la película escrita por las Wachowski que luego Brian Helgeland alteró de forma notable, pero 'Asesinos' tiene algo que la hace diferente. Con ello no sé si me atrevería a decir a día de hoy que es una buena película, pero sí un entretenimiento al que merece la pena echar un ojo. Y en más de una ocasión...

Por desgracia, 'Asesinos' fue un fracaso en taquilla, ya que costó 50 millones de dólares y su taquilla mundial fue de apenas 83 millones. Unas cifras muy inferiores a lo deseado por Warner y que supusieron el principio del fin para la carrera de Donner.