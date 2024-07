Una de las mejores películas del año, un clásico de la ciencia ficción de serie B, el regreso de un personaje mítico de Stallone y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de julio de 2024

Quedan apenas unas horas para que el mes llegue a su final, pero en Espinof hemos querido recuperar la sección que inauguramos este pasado junio de repasar algunos de los estrenos imprescindibles de cine en casa en este julio de 2024. La selección vuelve a ser de 7 títulos, incluyendo, tanto estrenos muy recientes, entre los que por ejemplo tenemos a una de las mejores películas del año, como otros títulos de hace más tiempo para ofrecer así una visión más variada de las novedades en formato físico. Sin más que decir, vamos con ellas.

'Civil War' (2024)

Una de las mejores películas del año, así de sencillo. Esta terrorífica distopía bélica opta por centrarse en la labor de los periodistas en un Estados Unidos que tampoco sería tan sorprendente si acabase así en un futuro cercano. A Alex Garland le han criticado algunos por mostrarse algo tibio aquí, pero yo creo que precisamente ese es uno de sus grandes aciertos en 'Civil War'.

Tenía muchas esperanzas en la que featurette que se incluye en el blu-ray español -por 19,95 euros será vuestro- editado por DeAPlaneta fuese el documental de casi 1 hora de duración que se incluye en la edición norteamericana de la película. Quizá por eso la decepción ha sido mayúscula cuando me he encontrado una pieza de apenas 2 minutos de duración con pequeñas declaraciones de varios de los participantes en lo que no deja de ser un vídeo para hypear un poco más al público antes de su estreno. Visto a posteriori no añade nada de interés.

Crítica de 'Civil War' (por Jorge Loser)

'Orlando'(1992)

Uno de los primeros trabajos de Tilda Swinton como actriz -aunque el año anterior a su estreno ya había ganado la Copa Volpi en el Festival de Venecia- es esta película poco convencional basada en una novela de Virginia Woolf que explora la vida de su protagonista a lo largo de los años y cómo su existencia va mutando en todos los sentidos.

Para su llegada al mercado físico en España -podéis haceros por ella por 18,68 euros-, A Contracorriente Films ha lanzado una edición repleta de extras, desde un audiocomentario en el que Swinton y la directora Sally Potter repasan diferentes aspectos de la película, desde detalles más generales como el trabajo de adaptación hasta otros mucho más concretos que enriquecen su visionado. Ojo también a las dos piezas documentales sobre el rodaje de 'Orlando' en Rusia y Uzbekistán -el segundo es sensiblemente más largo, pero el primero resulta más llamativo por las particularidades históricas del momento del rodaje-.

'Purple Rain (1984) en steelbook

Prince es conocido por su talento para la música, pero lo cierto es que también hizo varios intentos de triunfar como actor. El más recordado de lejos es su papel de 'Purple Rain', una película inspirada libremente en su propia historia y que no se entendería sin el uso de sus canciones. Y digo esto a todos los niveles, ya que es una película cuya energía depende de los abundantes números musicales, ya que el resto no se sostiene demasiado.

Ahora Warner ha querido aprovechar el 40 aniversario de su estreno para lanzar una edición en 4K disponible en un bonito steeelbook distribuido por Arvi del que tenéis varias imágenes más arriba -y que puede ser vuestro por 27,95 euros-. Además de la presentación en caja metálica, también se incluyen varios extras, entre los que destacan un documental centrado en el local First Avenue y su vínculo con el ascenso al estrellato de Prince y un audiocomentario en el que el director Albert Magnoli, el productor Bob Cavallo y el director de fotografía Don Thorin repasan diferentes aspectos de la película. Personalmente, creo que es un audiocomentario un tanto discreto y ojalá el propio Prince hubiese participado en el mismo, que se grabó mucho antes de su trágica muerte.

Crítica de 'Purple Rain' (por Pedro Gallego)

'Radiaciones en la noche' ('Night of the Big Heat', 1967)

Una de las películas menos recordadas de Terence Fisher es esta cinta de ciencia ficción en la que una misteriosa ola de calor está sembrando el terror en una isla británica. Ya os hablé de ella hace unos días y puede que no sea una gran película, pero sí es una propuesta bastante curiosa a la que merece la pena echarle un ojo. La única pena es que su edición en blu-ray al precio de 14,99 euros no incluye extra alguno, pero al menos Divisa se ha preocupado por traer algo hasta ahora inédito en nuestro país.

Crítica de 'Radiaciones en la noche' (por Alberto Abuín)

'Rivales' ('Challengers', 2024)

El nuevo trabajo de Luca Guadagnino es una de las grandes películas de lo que llevamos de año, centrándose en la estimulante relación que surge entre los personajes interpretados por Josh O'Connor, Mike Faist y Zendaya. Con el tenis como telón de fondo pero parte también fundamental del relato, esta mezcla de drama romántico y película deportiva tiene una energía arrolladora. Eso sí, una pequeña reprimenda a Warner por su edición en formato físico, ya que además de no haberla lanzado en 4K -en blu-ray podéis haceros con ella por 19,99 euros-, no ha incluido ni un extra, algo incomprensible en un título tan reciente por mucho que fracasara en cines.

Crítica de 'Rivales' (por Mikel Zorrilla)

'Rocky Balboa' (2006) en steeelbook

La legendaria saga creada por Sylvester Stallone parecía haber llegado a su final con la muy decepcionante 'Rocky 5', pero 16 años después resurgió de sus cenizas con una propuesta de lo más estimable que muestra al al mítico púgil teniendo su último gran combate. Con una eficaz mezcla de drama personal y película deportiva, me alegra mucho que Stallone decidiera hacerla.

'Rocky Balboa' debuta ahora en 4K con una edición en caja metálica imprescindible para aquellos que ya compraron las lanzadas de las cuatro primeras entregas. Cuenta además con un extra imbatible: el montaje del director en el que Stallone ha podido ofrecer una visión más a su gusto de la historia, tirando para ello principalmente de las escenas eliminadas incluidas en la versión en blu-ray lanzada hace unos años. Sí es cierto que la calidad de imagen sufre un poco, quizá por incluir ambas versiones en el mismo disco.

Además, esta nueva edición en 4K lanzada por Warner y distribuida por Arvi cuenta con una amplia cantidad de contenidos adicionales, aunque prácticamente todos son heredados de ediciones previas en formato físico. La única excepción es un breve documental sobre el trabajo de maquillaje realizado para el combate final, donde Stallone apunta que se buscó un mayor realismo que en anteriores entregas y que "estudiamos rostros de luchadores y comprobamos cómo se hinchaban".

Crítica de 'Rocky Balboa' (por Alberto Abuín)

'Todos a la cárcel' (1993)

La penúltima película del genial Luis García Berlanga se queda muy lejos de sus mejores trabajos, pero eso no quita para que sea una comedia bastante simpática por la que consiguió el único Premio Goya de toda su carrera. Es verdad que peca de ciertos excesos, pero también arranca alguna que otra carcajada, mantiene el estilo de su director y cuenta con un repartazo. Eso sí, no esperéis extras destacables en la edición que lanza Divisa por 14,99 euros, pero siempre es un placer poder ir completando la filmografía del autor de joyas como 'Plácido' o 'El verdugo'.

