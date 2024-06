Una inusual aventura de ciencia ficción, uno de los mejores westerns de la historia, una obra maestra del cine de suspense y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de junio de 2024

Queda muy poquito para que junio llegue a su final, pero antes de que eso suceda he querido hacer un repaso a 7 estrenos en formato físico de este mes que bien merecen estar en las colecciones de muchos amantes del séptimo arte.

Para su elección he intentado ofrecer una selección lo más variada posible, incluyendo tanto títulos de rabiosa actualidad como grandes clásicos para intentar también que haya propuestas para todos los gustos, dedicando además atención especial a sus extras, una de las grandes ventajas del formato físico respecto al streaming. Sin más que añadir, vamos ya con ellas:

'Anatomía de una caída' ('Anatomie d'une chute')

En Elastica Films se animaron hace poco a empezar a editar en formato físico algunas de sus películas. Todo arrancó con 'Vidas pasadas' en una edición muy cuidada que, por desgracia, dejé pasar. Y digo por desgracia porque ya está descatalogada y con 'Anatomía de una caída' lo más probable es que pronto suceda lo mismo, pero aún queda alguna unidad en la tienda web de Elastica Films. Los que aún no la hayáis visto, no dudéis en solucionarlo, pues es una cinta de suspense muy peculiar que juega muy bien con la duda de qué sucedió realmente.

Además, la edición en blu-ray se ha cuidado hasta el mínimo detalle con una presentación de lujo en un precioso un digipack, un forma de presentar las películas en formato físico que no entiendo por qué ha caído en desuso. Cuenta además con una amplia selección de extras -todos ellos en el segundo disco-, donde sí he de confesar que echo en falta las escenas eliminadas y/o extendidas que por ejemplo sí incluyó Criterion en Estados Unidos. De los sí presentes, sobresale 'Anatomía de un Guion', una minuciosa entrevista a Justine Triet y Arthur Harari en la que repasan varios aspectos del guion, como el hecho de que la discusión entre el matrimonio protagonista no terminaba de funcionar en las primeras versiones.

'Cazafantasmas: Imperio Helado' ('Ghostbusters: Frozen Empire')

La nueva aventura de esta legendaria saga de ciencia ficción sufrió un pequeño pinchazo en taquilla que complica su futuro, por lo que nunca está de más echar un ojo a un entretenimiento no especialmente memorable, pero que quizá sea la última vez que veamos a algunos de sus protagonistas originales retomando sus personajes.

Sony ha lanzado también un steelbook de 'Cazafantasmas: Imperio Helado', pero, por desgracia, no he tenido acceso al mismo. A lo que sí he podido echar un ojo es a sus extras, donde por ejemplo hay una recopilación de los guiños a las películas originales. Es verdad que algunos son muy obvios mientras la ves, pero otros quizá se os pasaron por alto. Eso sí, si lo que queréis es profundizar un poco más en la elaboración de la película, no dudéis en poneros el audiocomentario a cargo de Gil Kenan, codirector y guionista de la película que a mi juicio estuvo mucho más inspirado en 'Monster House'.

'Chinatown'

Este año se celebra el 50 aniversario de 'Chinatown', una de las grandes obras maestras del cine de suspense. Un genial relato detectivesco dirigido con maestría por Roman Polanski y con una de las mejores interpretaciones de un Jack Nicholson más contenido de lo habitual. Un clásico sencillamente imprescindible con un final demoledor.

Las ediciones en caja metálica han alcanzado tal popularidad que la gran mayoría de ediciones limitadas optan por una presentación en caja metálica, pero en Paramount parece que han apostado por otra fórmula, pues en mayo lanzaron 'Hasta que llegó su hora' en una edición muy especial en 4K muy similar a la de 'Chinatown'. En la imagen superior podéis ver todas las chuches que incluye.

Esta edición en 4K incluye una generosa cantidad de extras, los cuales desaparecieron en la edición española. Además de incluir esos contenidos adicionales legacy -ojo al lujo de contar con la participación de David Fincher en el audiocomentario-, se añaden tres nuevos. Dos de ellos giran alrededor de Sam Wesson, un historiador cinematográfico que por un lado repasa la importancia histórica de 'Chinatown' y por otro habla de los planes para una tercera entrega que nunca llegó. Sí, tercera, porque en 1990 se estrenaba 'Los dos Jakes', secuela dirigida por el propio Nicholson que se incluye en la edición equivalente para Estados Unidos pero que en España brilla por su ausencia.

'La muerte tenía un precio' ('Per qualche dollaro in più')

Un emblemático western que supera con creces a 'Por un puñado de dólares' -que también se ha editado este mes en 4K de la mano de Divisa-, ya que contiene todo lo bueno de aquella, pero multiplicándolo y añadiendo más, con a un excelente Lee Van Cleef. Todo ello con Leone dando muestras de una mayor madurez tras las cámaras para dar forma a la que personalmente es mi favorita de la trilogía del dólar. Sí, por encima de 'El bueno, el feo y el malo'.

Esta nueva edición en 4K y blu-ray es mucho más generosa en extras que la comercializada por Divisa años atrás. Entre sus contenidos adicionales me gustaría destacar 'Con sed de más', fragmento de una entrevista concedida en 2003 por Clint Eastwood para hablar del cine de Sergio Leone centrado en 'La muerte tenía un precio', donde habla de cosas como que él fue uno de los primeros en querer hacer una segunda entrega...

'Sala de profesores' ('Das Lehrerzimmer')

Una de las mejores películas del año y representante alemana en la última entrega de los Óscar. Llegó a ser nominada con toda justicia al galardón de mejore película internacional, pero el premio fue finalmente a manos de 'La zona de interés'. Aquí encontraréis un thriller agobiante que muestra cómo la vida de una profesora novata se complica hasta límites insospechados por su intento de localizar a un ladrón en el colegio.

La edición en blu-ray lanzada por A Contracorriente Films llega con una generosa cantidad de contenidos adicionales, entre los cuales sobresalen 6 escenas eliminadas -me gustó especialmente la que muestra cómo los alumnos crean el periódico- y dos raciones de entrevistas. La primera más centrada en el reparto y la segunda, mucho más estimulante, con Ilker Çatak, director y coguionista, dando algunas claves de la película como el motivo para elegir ese formato de imagen.

'Shin Ultraman'

En 2016 nos llegaba la notable 'Shin Godzilla' y ahora ha sido el turno de 'Shin Ultraman', en la cual repite el mismo equipo de aquella. El resultado es algo inferior, pero sí que ofrece una inusual aventura de ciencia ficción dentro del marco de cine de superhéroes que funciona bastante bien en las escenas más espectaculares y también cuando lo cómico tiene una mayor presencia.

En este caso podemos dar gracias de que A Contracorriente Films haya lanzado 'Shin Ultraman' en nuestro país con bastante margen, pues cuenta con una gran cantidad de extras cuando, por ejemplo, estos brillan por su ausencia en la edición de Estados Unidos. Presentada con una elegante y distintiva funda blanca, incluye varias piezas documentales centradas en cómo se hizo la película -no nos olvidemos de que aquí el presupuesto es muy inferior al de cualquier superproducción de Hollywood-, pero el extra estrella es la inclusión íntegra de la webesrie Shin Ultra Fight, un spin-off de la película de 8 episodios que además también cuenta con curiosos apuntes de Shinji Higuchi repasando aspectos de todos ellos.

'Tiempos de gloria' (Glory')

Una película bélica principalmente recordada porque sirvió para que Denzel Washington ganase el Óscar a mejor actor de reparto. Parte de una muy llamativa historia real y cuenta con un reparto de lujo, aunque a mí personalmente me da la sensación de que podría haber exprimido mejor ambas cosas. Con todo, una muestra de cine bélico y épico de lo más estimable que además celebra este año el 35 aniversario de su estreno.

He dudado sobre si merecía la pena incluirla o no, porque ya había sido editado en UHD con anterioridad, pero Sony ha sorprendido incluyendo aquí Dolby Vision, algo que no ocurría en la versión anterior en 4K, como aliciente adicional a su presentación en caja metálica, de la cual tenéis fotos más arriba para que podáis valorar mejor si os convence o no su compra

Los extras vuelven a ser los mismos, y en este caso seguramente el más recomendable sea 'La verdadera historia de Tiempos de Gloria Continúa', un documental narrado por Morgan Freeman que profundiza más en la historia real que cuenta la película, aunque también os recomendaría echar un ojo a las dos escenas eliminadas que incluye. Ni que sea porque siempre es curioso poder valorar por uno mismo si se acertó al no incluirlas en el montaje final -aún recuerdo una de 'Alta fidelidad' absolutamente genial pero que se acertó al dejar fuera de la película-.

