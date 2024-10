Una de las mejores películas de terror de la historia, una de las grandes películas de ciencia ficción del año y más. 7 estrenos imprescindibles de cine en casa de octubre de 2024

Estamos a punto de decir adiós a octubre de 2024 y en Espinof no queríamos que eso sucediera sin hacer un repaso a 7 lanzamientos imprescindibles de cine en casa que se han hecho a lo largo de este mes. Hay desde títulos muy actuales hasta otros que ya tienen su tiempo para así poder ofrecer un repaso variado a las grandes novedades de octubre. Sin más que añadir, vamos con ellas:

'Atrapa a un ladrón', edición coleccionista

Siempre es buena noticia que una película de Alfred Hitchcock se edite también en 4K, pero aquí se nota que Paramount se ha preocupado especialmente por lanzar una edición para coleccionistas que quite el mal sabor de boca que dejó la última edición en blu-ray, donde la calidad de imagen era muy inferior a la anterior. Partiendo de ese máster, muchos teníamos miedo de un posible desastre, pero el resultado en ese aspecto es muy positivo

La edición viene presentada en una caja de cartón rígida, de esas que realmente protegen el interior. Dentro se habría agradecido que la película no viene en un estuche típico de UHD, pero a cambio se incluyen otros detalles de merchandising y una buena dosis de extras -algunos de ellos no incluidos en la anterior edición en blu-ray, que añadía extras pero tenía el problema de la calidad de imagen- para redondear una edición impecable en el apartado audiovisual, que también se lanza en una edición sencilla para aquellos que prefieran tener solamente los discos y una presentación menos voluminosa.

'El cementerio viviente', edición coleccionista

Confieso que me sorprendió bastante que Paramount decidiera hacer una edición especial para una película que llevaba ya un tiempo disponible en UHD. Con una presentación similar a la de 'Atrapa a un ladrón', los discos son los mismos que ya estaban a la venta, pero se añade un precioso digipack y otros detalles de merchandising para convertirla en una compra imprescindible para los fans de esta adaptación de una famosa novela de Stephen King que actualmente celebra el 35 aniversario de su estreno.

'El último late night', edición coleccionista

Una de las mejores películas de terror del año llega en su edición doméstica en blu-ray de la mano de Edicions 79, una edición exclusivamente a la venta en la tienda catalana de El Setanta Nou que está dando muchas alegrías a los amantes del cine fantástico en España.

Además de la gran cantidad de extras también disponibles en la edición sencilla, se incluyen varios detalles de merchandising para enriquecer esta edición para coleccionistas. Sí es verdad que no llega al nivel de la edición británica de Second Sight, que además también la ha editado en 4K, pero se nota en todo momento el mimo para hacer una edición realmente especial para nuestro mercado.

'Intacto'

He querido hacer un hueco este mes a un lanzamiento más modesto, ya que entre sus extras apenas se incluye un 'Así se hizo' cuando en dvd tuve una edición especial repleta de contenidos adicionales -especialmente dolorosa es la pérdida del audiocomentario-. Sin embargo, me resulta imposible no aprovechar la ocasión para reivindicar esta ópera prima del director canario Juan Carlos Fresnadillo que lleva bastante tiempo un tanto olvidada.

'Pesadilla en Elm Street', edición coleccionista

Una de las mejores películas de terror de la historia y también el nacimiento de un mito incontestable como Freddy Krueger hace ya 40 años. Estaba claro que Warner no iba a dejar pasar la oportunidad de editarla en 4K con motivo de ese aniversario y ha optado por una edición coleccionista que ha venido acompañada de cierta polémica.

Por un lado, la edición en España no ha incluido la versión en steelbook inicialmente prometida -hay otra que se ha puesto a la venta en otros mercados que parte del póster original- y ha habido un problema con el certificado de autenticidad -aunque Arvi ya ha dado las instrucciones para que todos los que la hayan comprado puedan recibirlo por correo-. Eso ha empañado un poco una edición que en lo referente a la presentación es de lo más estimulante.

Además, hay cierta polémica con la restauración de la imagen, con algunos comparando el resultado final con lo que hizo hace poco James Cameron con algunas de sus películas para su lanzamiento en 4K. Aquí tenéis un video comparativo que lo ilustrará mejor que cualquier descripción con palabras. Con todo, dudo que nunca vayamos a tener una versión mejor en 4K de esta película

'Twisters', steelbook

Casi 30 años tuvieron que esperar los fans de 'Twister' para poder disfrutar de esta secuela totalmente independiente que confirma a Glen Powell como uno de los actores jóvenes más cotizados de Hollywood. La película en sí misma es puro entretenimiento que apuesta a tope por ello.

Por desgracia, no he tenido acceso a la edición coleccionista de 'Twister' que se ha puesto a la venta al mismo tiempo que este steelbook de 'Twisters', por lo que me resulta imposible hacer una imagen de ambas ediciones metálicas para que podáis hacer comparaciones antes de decidiros o no a su compra. Lo que sí me gustaría destacar de la que ahora nos ocupa es que el título aparece en relieve en la parte frontal, un detalle llamativo que siempre suma.

En lo referente al apartado audiovisual ya os confirmo que esta edición en 4k es una pequeña maravilla que además cuenta con una variada selección de contenidos adicionales. Especialmente recomendable el audiocomentario que el director Lee Isaac Chung grabó poco después de acabar el rodaje, siendo palpable su pasión hacia la película (y también que no se lo llevaba preparado, lo cual le añade naturalidad pero también provoca alguna que otra pausa).

'Un lugar tranquilo: Día 1', steelbook

La nueva entrega de una de las mejores sagas de ciencia ficción y terror de los últimos años se remonta al inicio de la invasión de esa terrible raza alienígena muy sensible al sonido. A mí quizá sea la que menos me gusta de las tres estrenadas hasta ahora, pero sigue siendo un título muy a tener en cuenta y ha recibido una edición a la altura de sus predecesoras.

Un poco más arriba tenéis como se compara el steelbook de 'Un lugar tranquilo: Día 1' con el de las dos anteriores entregas -en el caso de la primera es la caja metálica con la película en UHD, que también se lanzó una solamente en blu-ray-. A eso se le suma un calidad audiovisual irreprochable y casi una hora de contenidos adicionales. Por mi parte, me quedo con los 15 minutos de escenas eliminadas y extendidas por encima del resto, que siempre está bien conocer detalles, por pequeños que pudieran ser, que se quedaron fuera del montaje final.

Bonus: Edición Coleccionista de 'La Mesías'

Siempre voy a centrar estos artículos en los mejores lanzamientos de películas en blu-ray o UHD, pero ocasionalmente también voy a destacar alguna edición de una serie de televisión que merezca la pena tener en vuestra colección. En esta ocasión me he decantado por la edición coleccionista de 'La Mesías', la aclamada miniserie de Los Javis.

Presentada en un atractivo digipack que recuerda a la edad dorada de los dvds, a lo largo de tres blu-rays se recopilan los 7 episodios de 'La Mesias' a razón de tres por disco. El último no es que se quede precisamente vacío, ya que la edición de Divisa cuenta con multitud de contenido adicional que la convierte en una compra obligada para todos los fans de esta miniserie. Por ponerle una pega, la funda de cartón podría haber sido algo más rígida, en la línea de las de 'Atrapa a un ladrón' y 'Cementerio de animales', pero es una detalle menor.

