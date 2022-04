Netflix: 5 cosas que necesita mejorar con urgencia si quiere seguir creciendo sin enfadar a sus clientes

Netflix está pasando por un momento complicado. Ha perdido clientes por primera vez en más de una década, lo cual ha hecho que sopese lanzar una tarifa más barata que incluya publicidad y a ponerse mucho más serios en lo referente a compartir cuentas, un movimiento que no ha gustado nada entre sus suscriptores.

Por mi parte, creo que debería centrarse en corregir otros asuntos si quiere enderezar el rumbo. A continuación os expongo 5 cosas que considero que necesita mejorar con urgencia si quiere seguir creciendo sin enfadar a sus clientes.

Calidad de catálogo

En más de una ocasión se ha hablado de Netflix como si fuera una churrería, importando más lanzar cuantos más títulos mejor. Tiene sentido esa obsesión por conseguir un catálogo propio si tenemos en cuenta las notables pérdidas que ha ido sumando a lo largo de los años porque sus competidores han preferido reservarse para sí mismos ciertos títulos, pero está llegando un punto en el que se suman dos cosas con difícil solución: se estrenan tantas cosas que es imposible estar al tanto de todas ellas y además la mayoría tienen un interés, siendo generosos, limitado. Que va a seguir llegando relleno es obvio, pero deberían prestar atención a que haya más títulos cuidados que funcionen como gancho.

Promoción más variada

Todos sabemos que Netflix hace enormes esfuerzos promocionales con títulos concretos. Normalmente es una jugada que le sale bien -ahí puede presumir de grandes éxitos como 'Los Bridgerton', 'The Witcher' o 'No mires arriba'-, pero tiene un alcance limitado -y también algunos fracasos muy sonados como 'Jupiter's Legacy'-. La consecuencia negativa es que todos los demás parecen condenados a pasar desapercibidos. De vez en cuando surge algún bombazo inesperado como 'El juego del calamar', pero lo más habitual es que acaben sepultados en su catálogo y que al de una o dos semanas ya estén completamente olvidados, sino nacen ya así. Darles un poco más de amor es necesario.

Estrategia de lanzamiento

Netflix ha sido siempre la principal defensora del binge watching. No tengo nada en contra de permitir a los espectadores hacer maratones locos para verse una temporada lo más rápido posible, pero cada vez es más obvio que eso limita el recorrido de una serie. Con suerte se habla de ellas con mucha intensidad durante días o unas pocas semanas, mientras que otras que optan por un episodio semanal duran mucho más tiempo en la conversación, permitiendo de paso subirse a más gente sobre la marcha. Habría que ver caso por caso, pero si ya van a romper el tabú de las tarifas con publicidad, esto es algo que también deberían sopesar. Y no me refiero a que vaya a más lo de dividir las temporadas en dos partes -como va a suceder con la cuarta de 'Stranger Things'-, pero no es un mal primer paso.

Precio

Netflix ha convertido en una costumbre elevar el precio de sus tarifas. En España lo hizo en octubre de 2017, volvió a hacerlo en junio de 2019 y, por ahora, la última vez fue en octubre del año pasado. El plan estándar -el primero que incluye calidad de imagen HD- ha pasado de 9,99 a 12,99 euros con esas subidas, y el Premium -si quieres 4K, es el que toca- de 11,99 a 17,99 euros. Es la plataforma más cara con diferencia y cada vez son más los usuarios que empiezan a plantearse que igual ya no les merece la pena, que la competencia se ha puesto mucho las pilas.

Cuidar más el tema de las cancelaciones

Netflix fue en su momento la plataforma que salvaba series que habían sido canceladas por algunas cadenas de televisión. Eso le dio una imagen favorable y amigable que invitaba a sentir simpatía hacia ella. Pero eso cambió hace años y ahora es más conocida por su avalancha de cancelaciones. Es inevitable estrenando tanto, pero tendría que cuidarlo más, sobre todo en algunos títulos muy queridos. Por ejemplo, con 'GLOW' llegó a anunciar su renovación por una temporada final para luego cancelarla, mientras que con 'Cristal Oscuro: La era de la resistencia' se optó por cancelarla más de un año después de su estreno. Ojo, que hacerlo muy rápido también puede ser doloroso, y bien reciente tenemos el caso de 'Archivo 81'. Que algunos títulos quizá no parezcan especialmente rentables, pero el daño en términos de imagen puede ser mucho mayor.