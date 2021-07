Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (23-25 julio): 'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto', 'Pokémon: Detective Pikachu' y más

A punto estamos de comenzar un nuevo fin de semana con un calor tan abrasante en algunas partes de España que casi apetece más quedarse en casa. Una de las opciones que tenéis entonces es ver alguna de las nueve películas que he seleccionado entre el cine que se emite en un canal en abierto de alcance nacional estos días.

Os recuerdo que no se incluyen aquellos títulos que no haya visto o que tenga ya demasiado olvidados. Además, al final tenéis un pequeño bonus con más opciones:

Viernes 23 de julio

'Regreso al Futuro II'

Una secuela excelente que algunos incluso consideran superior a la mítica primera entrega. Es cierto que no tiene esa misma chispa de haber dado con algo único, pero también que todo funciona de maravilla para hacer pasárselo en grande al espectador.

22:00 en DMAX

Sábado 24 de julio

'El secreto de sus ojos'

Una joya que sabe moverse entre el thriller y el melodrama sin perder nunca el punto de equilibrio necesario para exprimir a fondo la historia que propone. Con más de una sorpresa a lo largo de su metraje y un inolvidable plano secuencia, se trata de una película imprescindible, de esas que se venden muchas cada año pero luego muy pocas lo son realmente. Esta lo es.

15:40 en Real Madrid TV

'La muerte de Stalin'

Una divertidísima sátira política que sabe cómo moverse dentro del absurdo de una situación que en otras manos incluso podría haber sido la base de un intenso thriller. Aquí Armando Iannucci sigue otra camino, llenando todo de diálogos muy inspirados y contando con un gran reparto para potenciar todas sus virtudes.

22:05 en La 2

'Pokémon: Detective Pikachu'

Una de las películas inspiradas en un videojuego que más he disfrutado, la cual además es suficientemente accesible como para que cualquier espectador pueda disfrutar con ella. Eso sí, no me cuesta reconocer que funciona mejor desde la ligereza, regalándonos momentos muy simpáticos, que cuando se pone intensa y no termina de tirar igual de bien.

22:05 en La 1

'Hancock'

Uno de los pocos intentos de Hollywood de crear un superhéroe puramente cinematográfico que, por desgracia, nunca tuvo continuidad más allá de una película la mar de entretenida que creaba un curioso universo propio que dejaba con ganas de más. Claro que tenía sus problemas, pero al menos no era una más.

23:35 en La 1

Domingo 25 de julio

'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto'

Una secuela entretenida muy beneficiada por seguir contando con Gore Verbinski tras las cámaras y por el hecho de que Johnny Depp todavía no nos había saturado con su Jack Sparrow y las diferentes variantes de este personaje que interpretó a lo largo de los años. Ojo además también a un inspirado Bill Nighy como Davy Jones.

15:35 en Cuatro

'Cellular'

Un vibrante thriller encabezado por Chris Evans, Kim Basinger y Jason Statham que está algo olvidado en la actualidad. Con duración ajustada, un guion de Larry Cohen que sabe cómo generar situaciones de tensión efectivas y un solvente trabajo de dirección de David R. Ellis.

20:15 en Neox

'The Crazies'

Siempre es un reto sacar adelante una nueva versión de un nombre clave en la historia del cine de terror como George A. Romero, pero Breck Eisner supo dar aquí un acertado giro de tuerca al cine de zombis, creando además una atmósfera malsana de lo más curiosa que ayuda a zambullirse en lo que te propone.

22:00 en Paramount

'Mamá y papá'

Una curiosa y salvaje comedia negra encabezada por unos inspirados Nicolas Cage y Selma Blair. Con una marcada tendencia al exceso y abordando una epidemia muy diferente a lo habitual, funciona mejor cuando coquetea abiertamente con el ridículo y el absurdo pero sin dejarse llevar.

01:55 en Paramount

Otros

Los programadores españoles tienden a repetir demasiado las películas, así que no destaco de forma individual ningún título que haya incluido en un post como el que nos ocupa durante los seis meses anteriores. Sin embargo, quizá os interese saber que también podréis ver: