Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (23-25 de octubre): 'John Wick', 'Pulp Fiction' y más

El fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2020 está a punto de arrancar y en Espinof no podemos dejar que eso suceda sin nuestro repaso al cine más destacado que se puede ver en la televisión española nacional en abierto estos días. Hoy os traigo las que considero que son las nueve mejores películas que se emiten estos días.

Os recuerdo que se trata de una selección personal en la que no entran aquellas cintas que no haya visto y tampoco aquellas que lo hiciera hace tanto tiempo que no recuerde lo suficiente para hablar con propiedad de ellas. Además, cualquier título incluido en una selección similar de los dos anteriores meses queda automáticamente descartado.

Sábado 24

'La vida es bella' ('La vita è bella', 1997)

Un retrato más amable pero no por ello menos eficaz de los horrores de la II Guerra Mundial con un relato que Roberto Benigni diferencia en dos mitades muy bien diferenciadas, la primera centrada en el romance con su futura esposa y la segunda en sus encomiables intentos de proteger la inocencia de su hijo.

17:25 en Paramount Network

'Pesadillas' ('Goosebumps', 2015)

Una muy disfrutable adaptación de la saga literaria creada por R.L. Stine que en lugar de adaptar un libro concreto opta por crear una historia propia con la aparición de varios de sus personajes más querido y un gran trabajo de Jack Black dando vida al propio Stine. Una cinta con encanto y nostalgia de los años 90 que tiene la capacidad de conquistar a todos los miembros de la casa.

18:05 en laSexta

Crítica en Espinof

'The Game' (1997)

Sin ninguna duda, inferior a 'Seven', pero este juguetón thriller de David Fincher logra engancharte con la odisea por la que pasa el personaje interpretado por Michael Douglas. A ello ayuda la absorbente atmósfera que construye su director, logrando crear una tela de araña que atrapa al espectador de la misma forma que a su protagonista.

19:40 en Paramount

Crítica en Espinof

'Pulp Fiction' (1994)

Tarantino matizó y expandió aquí todo lo que propuso a nivel estilístico en su ópera prima para dar forma a una de las películas americanas más importantes de los años 90. Una auténtica delicia que sigue funcionando de maravilla a día de hoy.

22:05 en Paramount

Crítica en Espinof

'John Wick' (2014)

El nacimiento de todo un mito del cine de acción. Un modélico thriller de venganza que se apoya en un excelente tratamiento de las escenas de acción, la magnética interpretación de John Wick y el curioso detonante de todo, pues creo que no exagero cuando digo que hay espectadores que sufren más con la muerte de un animal que de una persona en cualquier obra de ficción.

22:10 en Antena 3

Crítica en Espinof

'Reservoir Dogs' (1992)

Una fulgurante ópera prima de Quentin Tarantino en la que empieza a demostrar su gran habilidad para asimilar ideas ajenas y construir un estilo propio a partir de ellas. Desde su gran uso de temas musicales ajenos hasta el uso de una estructura narrativa con abundantes saltos temporales. Y no nos olvidemos tampoco del gran trabajo de su reparto.

01:10 en Paramount Network

Crítica en Espinof

'Rocky' (1976)

La presentación en sociedad de Sylvester Stallone no deja de ser la historia de un perdedor al que se le presenta la oportunidad de su vida. Un tipo de historia que hemos visto bastantes veces, pero aquí se sabe sacar partido al mundo del boxeo y además se desarrolla todo con bastante fluidez.

01:55 en La 1

Domingo 25 de octubre

'El show de Truman' ('The Truman Show', 1998)

La primera prueba de muchas de que Jim Carrey era algo más que un gran actor cómico. Peter Weir se adelantó aquí al fenómeno de 'Gran Hermano' con un excelente drama que sabe cómo manejar una historia muy delicada para no sacrificar nunca su dramatismo pero tampoco cayendo en ningún exceso por esa vía.

20:05 en Paramount

Crítica en Espinof

'Réquiem por un sueño' ('Requiem for a dream', 2000)

Un vigoroso drama sobre el mundo de las drogas con el que Darren Aronofsky se convirtió en una de las grandes esperanzas del cine norteamericano. Una propuesta dura que lleva al límite a sus personajes y que quizá se haga difícil de ver para algunos espectadores por ello.

0:50 en Paramount

Crítica en Espinof