Qué ver en Halloween sobre payasos aterradores: 3 escalofriantes películas como 'Terrifier' disponibles en streaming para no pisar un circo en tu vida

No sabemos si es que hay ahora más cineastas con coulrofobia o que el público en general está más abierto a confrontar dicho miedo con una pantalla, pero el caso es que están proliferando las películas sobre payasos terroríficos, sean monstruos sobrenaturales o psicópatas asesinos como el que protagoniza la saga de 'Terrifier'.

Ahora mismo la secuela de Damien Leone está siendo una de las sorpresas de la temporada de Halloween en Estados Unidos, y la verdad es que nadie lo vio venir. Pero lo cierto es que la figura del bufón está volviéndose recurrente, y por ello rescatamos un par de películas recientes (y un clásico) disponibles en streaming con estos terroríficos payasos. Suficientes para no querer pisar un circo en la vida.

'Poltergeist (Fenómenos extraños)' ('Poltergeist', 1982)

Dirección: Tobe Hooper. Reparto: Heather O'Rourke, JoBeth Williams, Craig T. Nelson, Beatrice Straight, Oliver Robins.

No es una película de payasos per se, pero no cabe duda de que la escena con el muñeco de payaso que aterra al niño protagonista fue suficiente para algunos para tenerle pánico de por vida a la gente con la cara pintada. Incluso aunque realmente estamos ante una película de fantasmas, esa secuencia es suficiente para entrar en el panteón de los bufones terroríficos.

Pero no es el único panteón al que merece entrar el clásico de Tobe Hooper. Aunque muchos han querido atribuir la autoría y la brillantez a Steven Spielberg (e innegablemente su ADN familiar está presente ya tan sólo por escribir el guion), la mala baba hooperiana es inconfundible y da una gran capa a una historia de terror en los suburbios de exquisita factura.

Ver en HBO Max

'Clown' (2014)

Dirección: Jon Watts. Reparto: Andy Powers, Laura Allen, Peter Stormare, Elizabeth Whitmere, Christian Distefano.

Antes de plegarse a los designios de Sony-Marvel para ir haciendo películas de Spider-Man cada vez más impersonales, a Jon Watts le podíamos disfrutar como cineasta de género con películas como esta desatada 'Clown'. Una película de imágenes tan bien medidas para dar mal rollo que hasta los posters fueron censurados en Italia.

Con producción de EIi Roth para darle pedigrí entre los aficionados de lo gore y lo malsano, 'Clown' juega con terror familiar pero le da una pasada de revoluciones a través de las posesiones demoníacas y el salvajismo. Ofrece algunas secuencias bastante trabajadas y creativas que luego han conseguido colarse tímidamente en películas como 'Spider-Man: Lejos de casa'

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin

'It' (2017)

Dirección: Andy Muschietti. Reparto: Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff.

Probablemente esté cerca de convertirse en el canon del terror relacionado con payasos y la excusa que muchos en el futuro esgrimirán para justificar su pánico a los mismos. Incluso aunque el bufón sea sólo la forma que esta entidad multiforme y sobrenatural para atraer a los jóvenes del poblado de Derry para luego capturarlos y desgarrarlos de manera violenta.

Andy Muschietti recoge bien el proyecto de Cary Joji Fukunaga para hacer una adaptación potente y respetuosa con la poderosa obra de Stephen King, aunque tenga que tomar prestadas cosas de un fenómeno como 'Stranger Things'. A su favor cabe decir que está dispuesta a llegar a más extremos que la serie de Netflix, funcionando muy bien en el desarrollo de sus jóvenes protagonistas pero también para dar forma a secuencias realmente aterradoras.

Ver en Amazon Prime Video y en HBO Max