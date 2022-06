Qué ver en streaming: tres fascinantes películas con actores que se interpretaron a sí mismos antes que Nicolas Cage

Con 'El insoportable peso de un talento descomunal' hemos visto a Nicolas Cage romper la última frontera e interpretar el papel más difícil de su carrera: él mismo. Un acto de valentía para hacer un fascinante juego de reflexión cinematográfica, además de un chiste cómplice para los fans de su trabajo actoral.

No obstante, el caso de Cage no es el único donde hemos podido ver a actores rompiendo barreras de la cultura pop, decidiendo interpretarse a sí mismos. O, al menos, una versión ficcionalizada de sí mismos. Estas tres estupendas películas nos ofrecen un poco de diversión metacinematográfica a costa de los interpretes que deciden prestarse a la carambola.

'Cómo ser John Malkovich' ('Being John Malkovich', 1999)

Director: Spike Jonze. Reparto: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich, Orson Bean.

Cuando fue abordado para este proyecto, John Malkovich se quedó desconcertado sobre por qué era él el elegido para este film donde una serie de personas descubren un agujero que les transporta al interior de un célebre actor. ¿Por qué él y no Tom Cruise? El guionista Charlie Kaufman no tenía una gran respuesta más allá de que le parecía divertido que fuera Malkovich. Y es cierto que se encuentra en el grado de fama adecuado para que la película sea ocurrente, pero no domine un impresionante drama íntimo con sus toques de surrealista ciencia ficción.

Ver en Amazon Prime Video y en Filmin

'Ocean's Twelve' (2004)

Director: Steven Soderbergh. Reparto: George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones.

Una de las mayores y más divertidas ocurrencias de Steven Soderbergh para suceder al increíble éxito de su primera película fue intentar volver a la secuela un ingenioso giro metacinematográfico. Hasta decide romper extrañas barreras, introduciendo a Bruce Willis dándose vida a sí mismo y a Julia Roberts haciendo un doble juego dando vida a un personaje haciéndose pasar por Julia Roberts. Una jugada llena de capas que da un toque de picante a otra entretenidísima y deslumbrante cinta de atracos.

Ver en Movistar+

'Juerga hasta el fin' ('This Is the End', 2013)

Dirección: Evan Goldberg, Seth Rogen. Reparto: Seth Rogen, Jay Baruchel, James Franco, Jonah Hill, Danny McBride.

Seth Rogen y Evan Goldberg decidieron disfrazar sus dardos a Hollywood y su fauna de cinta apocalíptica cruzada con su característica comedia fumeta de celebración de la amistad. Rompieron casi todas las barreras al interpretar versiones de sí mismos en una arriesgada pero hilarante apuesta, que equilibra autocrítica con la creación de delirantes gracietas.

Ver en Netflix | La crítica en Espinof