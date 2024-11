Si pensabas que nachos y perritos calientes en el cine eran una mala idea, espera a ver lo que están haciendo en China

Junto con las salas luxury en las que uno puede directamente dormir en el cine si quiere, la comida se ha convertido en otra carrera armamentística de las salas en los últimos años. De platos más elaborados como perritos calientes o nachos a directamente menús completos, ya no hay cómo culpar a los que se traen una hamburguesa del restaurante de al lado. En China como siempre van un paso por delante (y claramente no siempre para bien), y han llegado a la siguiente fase de esto: los cines hot pot.

Para los que no lo conozcan, el hot pot (o la olla caliente) es actualmente quizás una de las comidas más aparatosas que uno puede comer de normal, ya no digamos en el cine. Un caldo al que podemos ir añadiendo tantos condimentos como queramos o usarlo para mojar otros alimentos. Una especie de mini-buffet en el que no entra solo la carne, verdura, también gambas u ostras.

La iniciativa nació el año pasado, cuando una serie de fotos que se popularizaron en Weibo (el Twitter chino) dieron a conocer el primer cine de esta clase. Desde entonces se ha convertido en una tendencia extendida por otros lugares en Asia, y en agosto de este año llegó a Malasia.

Las imágenes hablan por sí solas y lo mejor que se puede decir de ello es que el invento parece funcionar relativamente bien para el desastre que podría ser. Aunque la sala se oscurece casi por completo (estás en un cine, al fin y al cabo), cada mesa tiene su propia lamparita que puede encender para comer, y los menús también incluyen condimentos con olores más suaves para que la propia sala no se vuelva una olla.

Aun así, ni siquiera los propios chinos parecen muy convencidos con esto. En comentarios al post original no son pocos los que desconfían de dos actividades que gustan mucho por separado pero quizás no habría que haber unido. "Para mí esto no solo le falla a la película, también al hot pot", decía un usuario. "Bueno. No es que pase gran cosa en 'Los Mercenarios', probablemente también podrías echar una siesta" bromeaba otro usuario en reddit viendo la película elegida para una proyección. De cualquier manera ya se ha abierto la caja de Pandora.

Imágenes: 我和基友的日常 (Post en Weibo)

