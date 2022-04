Cancelada la esperada serie sobre la Guerra Civil de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña: Movistar Plus+ se ha cargado el proyecto antes de rodar

Malas noticias para los que esperábamos la próxima serie de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, el dúo detrás de 'Antidisturbios'. La serie sobre la Guerra Civil que preparaban los creadores para Movistar Plus+ ha sido cancelada, según informa VerTele.

Anunciada en marzo de 2021, esta se convierte así en un rarísimo ejemplo (al menos en la plataforma) de serie con luz verde cuyo desarrollo es parado abruptamente antes de comenzar la fase de producción de la misma. Una pena porque era un proyecto muy ambicioso.

Además de ser una de las grandes apuestas para el futuro de la ficción de la plataforma, con ejecutivos como Domingo Corral anunciando a bombo y platillo cómo este es el momento de plasmar una amplia perspectiva del conflicto que, aun hoy, sigue marcando a España ochenta años después de su finalización.

Algo que reafirmaba Sorogoyen, que actualmente está ultimando su episodio en 'Apagón' para Movistar Plus+:

«La Guerra Civil me fascina como acontecimiento desde hace mucho tiempo. Un conflicto que ha marcado trágicamente el devenir de nuestra historia y que lamentablemente no se estudiaba cuando éramos escolares. Un conflicto que arrasó de distintas maneras a millones de inocentes y a un país entero. Crear una ficción donde podamos emocionar al espectador, pero sobre todo intentar entender a nuestros personajes, a nuestra sociedad pasada y presente y, por lo tanto, los tiempos en los que ahora nos encontramos va a ser, seguro, el mayor reto de nuestra carrera. Intentar entender no significa justificar, significa conocer. Conocer para, en muchos casos, no repetir los mismos errores. Sabemos la responsabilidad que ello conlleva. Pero la asumimos con la honestidad, el rigor y la humanidad con la que afrontamos todos nuestros proyectos»

Hacia una Movistar Plus+ más blanca

Sobre la razón de esta cancelación, no está claro. Según apunta VerTele, «otras fuentes externas a la plataforma consultadas por esta decisión apuntan a una motivación política». Desde Espinof nos hemos puesto en contacto con Movistar Plus+, que al momento de la publicación de este artículo no ha dado respuesta.

Si bien no sabemos los motivos de esta cancelación, la dirección que la plataforma ha tomado en este último par de años levanta preguntas la mar de suspicaces sobre la pérdida de garra y de atrevimientos por parte de Movistar Plus+.

Entre otros precedentes, tenemos la cancelación de 'Reyes de la Noche' o los cómicos que han protestado ante la censura que han sufrido, con acusaciones por parte de Facu Díaz («muchos chistes de Vox mueren en los despachos de Movistar+. No sabemos ni quién cojones es el que los quita»), Bob Pop o Héctor de Miguel, entre otros, confirmaban la poca libertad que tenían.

Lo que sí que podemos constatar es que poco a poco Movistar Plus+ está yendo hacia un entretenimiento más blanco y menos "atrevido" que cuando comenzó hace casi un lustro con su producción propia televisiva.