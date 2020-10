El gran debate con 'Antidisturbios' es si estamos ante la mejor serie española de todos los tiempos

Nadie ha quedado indiferente. La nueva serie original de Movistar creada por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen ha sido un éxito rotundo. Con uno de los repartos más impresionantes de los últimos años, 'Antidisturbios' ha llegado a ser aclamada como una de las mejores series españolas de todos los tiempos. Tal vez la mejor. He preguntado a algunos colegas por su opinión de la que, y eso es indudable, es la serie revelación del año.

¿La serie definitiva?

Empezaré yo: creo que podríamos afirmar que estamos ante una de las mejores series nacionales de la historia de la "tele". Pero es que 'Antidisturbios' juega con ventaja. Para empezar, porque en realidad se trata de una miniserie. Sus 300 minutos de duración, apenas 90 más que la última película de Martin Scorsese, tienen más carácter y más lenguaje cinematográfico que 'El irlandés', que a pesar de la inversión y las estrellas tiene un deje a miniserie de prestigio que no se aprecia en 'Antidisturbios'.

Su formato de "película larga" (en el caso de 'El irlandés' sería "serie corta") y su concreción, donde no hay nada gratis, ni de relleno y donde todos los personajes y situaciones están donde tienen que estar. Además, viene a ocupar un espacio que históricamente hemos tenido ocupado de maneras un tanto más superficiales. De igual modo que nos cuesta horrores acertar con un Late Night, nuestro policiaco adolece de una serie con identidad propia, carácter, fuerza. Tal vez 'Brigada central' haya sido la última gran serie del género, y han pasado más de 30 años de la serie de Juan Madrid.

Teniendo todo eso en cuenta, un reparto inmaculado donde se aprecian insultantes cantidades de horas de ensayo, una puesta en escena asfixiante, la banda sonora de Olivier Arson habitual en los trabajos del cineasta y un dominio de la planificación y el uso del plano secuencia, me atrevería a decir que sí, que 'Antidisturbios' puede ser la mejor serie española de la historia.

Veamos que opina al respecto alguno de mis compañeros de redacción.

María Alba: Creo que puede ser la mejor serie española de la historia, pero es que ahora, una peli o una serie solo puede ser dos cosas: o la mejor de la historia o la mayor mierda mundial. A mí la serie me ha dejado con el culo torcido. Me ha encantado. Me ha gustado mucho más que sus "competidoras" a mejor serie del año. Había visto fotos del rodaje y entonces me dio un feeling mucho peor de lo que ha sido el producto final. Vamos, que a Álex García de uniforme lo veía antes en 'Magic Mike' que haciendo el papelón que hace en 'Antidisturbio's. Culpable de haberla infravalorado. El resto, muy en la línea de 'El Reino' y 'Que dios nos perdone'. Espero que Vicky Luengo recoja premios hasta que se le caigan las manos. Esa tía se merece ganar hasta en el Trivial. Que si no, mira lo que pasa.

Mikel Zorrilla: No me atrevería a decir que 'Antidisturbios' es la mejor serie española de todos los tiempos porque simplemente no creo que haya forma de dar el título de mejor de la historia a ninguna. Además, la obra de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña está demasiado reciente como para poder hacer esa valoración con propiedad, pero eso no quita para que sea una auténtica gozada a la que resulta difícil ponerle algún pero. Está escrita con mano de hierro y dando el desarrollo adecuado a todos sus personajes principales. Las interpretaciones son excelentes, con un impecable trabajo de casting para que cada uno de los actores encaje como un guante en sus papeles, algo que también se aplica a secundarios o de menor relevancia aún. La historia engancha y va desviándose del camino que inicialmente podría parecer que iba a seguir, pero lo que brilla con tanta intensidad que casi eclipsa al resto es el trabajo de puesta en escena, ya que desde su primera escena te atrapa y no te suelta en ningún momento hasta han acabado los seis episodios que dan forma a la serie. ¿Suficiente para decir que es la mejor de la historia? Difícil decirlo, pero a día de hoy sí creo que merecería estar en cualquier conversación que se tenga al respecto

Antonio Ramón Jiménez Peña: La serie provocado un revuelo como el de 'Veneno' y 'Patria'. Por un lado, esto habla del buen estado de salud de la ficción televisiva española: 'Élite', 'La casa de papel', Vida perfecta' o 'Paquita Salas'. Me llama la atención que la mejor serie de la historia española nunca será una comedia, a pesar de la indiscutible calidad de 'Vergüenza', 'Vamos, Juan', 'Mira lo que has hecho', 'El fin de la comedia' o 'El vecino'. Y habrá que ver también la recepción de 'Nasdrovia'. Da la sensación de que hay poca memoria en la recepción de la ficción televisiva española. 'Qué fue de Jorge Sanz' o 'Crematorio', 'La peste', 'La zona'... y, si echamos la vista algo más atrás, series tan relevantes como 'Aquí no hay quien viva', 'Camera Café', '7 vidas' o 'Cuéntame cómo pasó'. Tampoco parece que haya memoria para producciones como 'Historias para no dormir', 'Anillos de oro', 'Curro Jiménez', 'La huella del crimen', o la animación española televisiva de los 80 bajo la batuta de Claudio Biern Boyd. Sin poner en duda que 'Antidisturbios' tiene interesantes apuestas formales y brillantez dramática parece precipitado alzarla a los olimpos. No porque no tenga características para estar entre las producciones más destacadas de la pequeña pantalla española, sino porque está por ver el impacto de la serie, y falta tiempo para observarla con perspectiva y no desde la euforia de la recepción.

Víctor López G.: Sin entrar en debates artificiosos sobre si estamos o no ante la mejor serie española de la historia, no puedo hacer menos que mostrar un gran entusiasmo frente a una 'Antidisturbios' que podría calificar como prodigiosa. Desde su descomunal apuesta formal, que exprime a fondo la asfixiante dirección de fotografía de Alejandro de Pablo y enriquece esos grandes angulares cámara en mano con un montaje preciso y una banda sonora electrizante de Olivier Arson, hasta la brillante construcción de unos personajes tan humanos como deplorables, pasando por su crudo retrato de las cloacas del estado, 'Antidisturbios' va mucho más allá de la vaga etiqueta de "mejor serie de…" para convertirse en una auténtica obra maestra del medio catódico.

Jorge Loser: 'Antidisturbios' podría ser perfectamente la mejor serie del año hasta el momento, pero lo cierto es que es un año tan grande para la ficción televisiva española que creo que deberíamos hablar sencillamente que es la mejor de su género. 'El Ministerio del tiempo' ha cerrado su andadura de forma brillante, 'Patria' es sobresaliente en su retrato del drama y 'Caminantes' el mejor Found Footage hispano desde 'REC', y '30 monedas' va camino de ser la mejor serie de terror del año. Por tanto, 'Antidisturbios' es, sin duda el mejor thriller de su género, por cómo plantea la acción y la mirada a los personajes totalmente inmersiva, su desarrollo deja muchos momentos, además que recogen el estado de Madrid y de España sin remilgos, dejando un episodio final escalofriante, con una figura faustiana que traspasa lo mítico, cuando es alguien que tenemos en los medios todos los días. Sorogoyen debería hacer ya su película de Villarejo.

De lo que no hay ninguna duda es de la enorme calidad de la serie, del ruido que ha generado, polémicas aparte y de la sensación de aplastamiento a la que te somete 'Antidisturbios'. ¿Y tú de qué lado estás?