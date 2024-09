La gran saga de acción protagonizada por Gerard Butler tiene serie y acaba de estrenarse. Un ambicioso thriller del creador de una de las series de ciencia ficción más infravaloradas

Desde 2013, cuando se estrenó 'Objetivo: La Casa Blanca' (Olympus Has Fallen) tenemos una cita cada pocos años con las aventuras del agente del servicio secreto Mike Banning, interpretado por Gerard Butler. Si bien vamos a tardar todavía un poco para ver la cuarta película de la franquicia, ahora tenemos una oportunidad de ver el primer spin-off televisivo. Eso sí, no esperéis ver a nuestro héroe por aquí.

Movistar Plus+ estrena hoy 'Objetivo: París' (Paris Has Fallen), que nos lleva al corazón de la capital francesa. Ahí un un guardaespaldas y una agente del MI6 evitarán que un grupo terrorista atente contra el ministro de defensa francés. Si bien logran evitar el fatídico destino no será sino el primero de los ataques que sufra París en un plan para echar abajo el tejido empresarial y político de Francia.

Tewfik Jallab (Vincent Taleb) y Ritu Arya (Zara Taylor) encabezan junto a Sean Harris (Jacob Pierce) el reparto principal de este ambicioso thriller. Junto a ellos veremos a Emmanuelle Bercot (Juliette Levesque) y Nathan Willcocks (Nicolas Bardin), entre otros.

Movistar has fallen

En la creación de la serie se encuentra Howard Overman, creador entre otras series de la magnífica 'Misfits' y de la infravalorada joya de la ciencia ficción 'Future Man'. En la dirección de los 8 episodios se encuentran Oded Ruskin y Hans Herbots.

Esta es, simplemente, la primera entrega en ver la luz desde que hace unos cuantos años los productores de la franquicia anunciasen un ambicioso plan de hacer spin-offs televisivos y otras películas localizadas en distintos países (sí, como 'Citadel'). Eso sí, la serie a pesar de estar basada en París está rodada tanto en inglés como en francés. En palabras de Overman

«Los fans de la saga 'Objetivo' aprecian que haya multitud de escenas de acción de alta calidad y apuestas arriesgadas que impulsen una narrativa llena de emoción. Como fan de las películas, fueron estos elementos los que me animaron para dar forma a esta adaptación televisiva. La franquicia cuenta con una apasionante historia de suspense y ha sido increíble conseguir ese mismo tipo de tensión y giros narrativos en la serie. El tiempo más limitado de cada episodio ha sido clave para intensificar el espectáculo. Tenía muchas ganas de incorporar también esa sensación de carrera contra el tiempo».

