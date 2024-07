Las 8 novedades más destacadas de Netflix México en agosto de 2024. Jeff Goldblum es un Zeus caótico y Matthew McConaughey y Kate Hudson en su comedia romántica más icónica

Un mes más viene cargado de novedades de streaming. Agosto en Netflix va a suponer el final de 'The Umbrella Academy', pero también el comienzo de una nueva comedia negra loca con 'KAOS'. En largometrajes, nos reencontramos con un par de películas contemporáneas que merece la pena revisitar, y veremos si Zack Snyder puede redimirse con la versión definitiva de 'Rebel Moon'. Vamos a ello.

'Rebel Moon' (Parte I y II) Corte del director

Tras una crítica que la hundió, Zack Snyder vuelve a intentarlo con su sci-fi épica en dos partes, esta vez mostrándonos el corte de director. Más metraje, más violencia y más sexo son la promesa de una nueva versión que según Snyder se sentirán como películas completamente nuevas. La historia base, sin embargo, se mantendrá intacta, mostrando la batalla imposible de Kora (Sofia Boutella) y sus aliados contra los invasores de Mundomadre.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Estreno en Netflix el 2 de agosto

'Al rescate de Fondo de Bikini: La película de Arenita Mejillas'

Una de las series de animación infantil más icónicas vuelve en formato de largometraje. Se trata de la tercera película lanzada con esa curiosa mezcla entre animación CGI y live-action que empezó 'Bob Esponja: Un héroe fuera del agua', y esta vez centrada en el protagonismo de Arenita Mejillas, uno de las grandes secundarios de la saga que ahora liderará una misión para salvar Fondo de Bikini.

Estreno en Netflix el 2 de agosto

'The Umbrella Academy' Temporada 4

Está siendo un año de cierres para la plataforma, y otra de sus series principales termina este mes. La temporada final de 'The Umbrella Academy' lidiará con el complejo status quo que dejó la anterior, con el enfrentamiento en el Hotel Olvido reinciando por completo la línea temporal, y el descubrimiento de una nueva asociación secreta convencida de que llega el juicio final.

Estreno en Netflix el 8 de agosto

'Emily en París' Temporada 4 (Parte 1)

Lily Collins vuelve a pasearse por París y sentarse en sus cafeterías en una nueva temporada de la serie, en la que tras la boda de Camille y Gabriel se meterá de lleno en un trío amoroso con dos chicos sin tener muy claro a cuál elegir. Sus trabajo también se complicarán, con la búsqueda de la Estrella Michelin con Gabriel amenazada por un par de secretos.

Estreno en Netflix el 8 de agosto

'El sindicato'

Uno de los blockbusters de este verano en Netflix pretende ser esta cinta protagonizada por Mark Whalberg y Halle Berry. Un familiar cóctel de espionaje, acción y comedia que pone a Whalberg como un "don nadie" reclutado por su ex novia del instituto (Halle Berry), quien ahora trabaja para una organización secreta en búsqueda de recuperar una lista filtrada de todos los espías estadounidenses.

Estreno en Netflix el 16 de agosto

'Fragmentado'

Con el estreno de 'Trap' apetece revisitar su filmografía. En Netflix van a sumar a su catálogo 'Fragmentado', una impredecible cinta de terror de un hombre con personalidad multiple que secuestra a tres chicas, y la ordalía que ellas tienen que pasar para escapar. La cinta también tiene una conexión inesperada con otras películas del director, pero para los despitados, mejor mantener la sorpresa.

Estreno en Netflix el 16 de agosto

'Cómo perder a un hombre en 10 días'

Uno de los clásicos modernos de la comedia romántica es esta fantástica película protagonizada por Matthew McConaughey y Kate Hudson, que revierte de forma muy ingeniosa el tópico de "chico pierde una apuesta para salir con chica". En este caso el engaño en bidireccional, y el tipo de penurias que hacen pasar al otro es realmente divertido además de ayudar a crear una gran química entre los dos.

Estreno en Netflix el 26 de agosto

'KAOS' Temporada 1

Jeff Goldlum es Zeus en este retelling contemporáneo de la mitología griega que nos trae el creador de 'The End of the F***ing World'. Una nueva comedia dramática británica que volverá a tener un enfoque sarcástico y pesimista y se centrará en una pequeña alianza humana dispuesta a desafiar la tiranía de los dioses.

Estreno en Netflix el 29 de agosto

En Espinof | Las 11 mejores series de Netflix en 2024 (por ahora). De 'Mi reno de peluche' a 'El problema de los 3 cuerpos'

En Espinof | Las 19 series de Netflix mejor valoradas por la crítica