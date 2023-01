"Es cierto, estoy casado con James Bond". Hugh Grant resuelve el secreto de su personaje en 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

El secreto de la sexualidad de Benoit Blanc (Daniel Craig) en 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' (Glass Onion: A Knives Out Mystery) de Rian Johnson ha sido revelado. Los espectadores pudieron ver un vistazo de la misteriosa vida del extravagante detective al comienzo de la segunda película cuando alguien llama a su puerta mientras jugaba 'Among Us' con sus amigos y ahora Hugh Grant ha confirmado lo evidente.

Un flashback revelador

Más tarde en la película, los espectadores vuelven a la escena a través de un flashback y se llevan una sorpresa cuando Hugh Grant aparece en la pantalla como un hombre llamado Phillip que abre la puerta de la casa de Blanc, con lo que se crea cierto enigma sobre si es un amigo o amante de Blanc. Hasta ahora, solo sabíamos que Phillip y Blanc vivían juntos bajo el mismo techo, pero ahora Grant ha revelado un secreto interesante sobre su relación con Blanc en la película.

En una entrevista con Collider, Grant habló sobre la relación de su personaje con el detective y señaló que son más que simples amantes en la película:

"Es cierto, estoy casado con James Bond. Es el momento más pequeño. Realmente no sé por qué querían hacerlo, pero de todos modos, pensé que 'Knives Out 1' era brillante, así que sí, pensé ¿por qué no? Aparezco por allí unas horas"

Había muchas teorías flotando en torno a la sexualidad de Blanc y los espectadores querían saber si tenían razón al respecto. A pesar de esa escena en particular con Grant oficializando las cosas, el director Rian Johnson también confirmó durante una conferencia de prensa en Londres que Blanc es "GAY" y que el personaje de Grant es, de hecho, el amante del detective. Pero los espectadores no sabían que están casados, pero Johnson dejó claro que la vida personal de Blanc no es importante, porque solo quiere que sus películas se centren en los misterios.