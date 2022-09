'Cobra Kai': el estreno de la temporada 6 de la serie de Netflix tendrá que esperar... si es que llega a hacerse

Fans de 'Cobra Kai' que habéis devorado los nuevos episodios de la serie de Netflix: vamos a tener que esperar mucho para ver la temporada 6... si es que hay nueva entrega de la secuela seriada de 'Karate Kid' (saga que tendrá nueva película). Así lo han asegurado Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, sus creadores.

En declaraciones para Deadline, Hurwitz se mostró bien cauteloso a la hora de hablar del futuro de la serie. El guionista aseguraba que, si bien los protagonistas de la serie siguen estando perennes en sus cabezas, todavía no tienen asegurada de manera oficial la renovación de 'Cobra Kai'.

La agenda repleta

Y de producirse esta nueva temporada, la producción tendrá que esperar a que se realicen los nuevos proyectos del trío:

«Todavía estamos cuadrando todo eso con Sony y Netflix y aún no tenemos una temporada 6 para anunciar de manera oficial. Lo que podemos decir es que estamos pensando constantemente sobre estos personajes. Estamos trabajando en 'Obliterated' para Sony y Netflix. Estamos en nuestro segundo mes de producción y pienso que va a volarle la cabeza a la gente. Pero tenemos esperanzas de que haya más Cobra Kai en el horizonte. Puede que potencialmente haya algo más de espera, solo porque estamos trabajando en esa otra serie, pero no se irá muy lejos, asumiendo que todo vaya como esperamos.»

Entre estos proyectos están 'Obliterated', una comedia de acción en la que un equipo de élite descubre de resaca celebrativa que no han neutralizado la gran amenaza a la que se enfrentaban; y 'Sam and Victor’s Day Off', un spin off de 'Todo en un día' centrado en los aparcacoches del film de Hughes.

Volviendo a 'Cobra Kai', la temporada 5 terminó cerrando bastante la mayor parte de los cabos sueltos hasta entonces, por lo que no parece haber mucha urgencia en este sentido. Eso sí, si bien no está renovada oficialmente sería extraño que desde Netflix decidiesen no conceder una sexta temporada (aunque sea ya de despedida) a una de sus series más importantes.