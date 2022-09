El cocreador de 'Cobra Kai' asegura que la nueva película de 'Karate Kid' que saldrá en 2024 no tiene nada que ver con la serie ni el reparto original

Sony Pictures lanzó su calendario de estrenos en cines 2023-2024 y anunció que una nueva película de 'Karate Kid', que supuestamente sería un regreso a la franquicia original, es decir, una secuela, está programada para estrenarse el 7 de junio de 2024. Sin embargo no hay estrellas ni directores planeados y el creador de 'Cobra Kai', que tiene una temporada 5 recién estrenada en Netflix, ha salido rápidamente al paso para confirmar que no está involucrado de ninguna forma en el proyecto.

'Cobra Kai' es una serie desarrollada para YouTube Red por Sony que sirve como secuela directa de las películas originales de 'Karate Kid' de Robert Mark Kamen. Ralph Macchio y William Zabka repitieron sus papeles de Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, héroe y "villano" en las películas originales estrenadas en 1984. Tras dos temporadas en YouTube Red, la serie se trasladó a Netflix, donde se ha emitido durante tres temporadas más.

Sin embargo, Jon Hurwitz, cocreador de 'Cobra Kai', ha explicado en tuiter que no forma parte, que él sepa, de la nueva película de 'Karate Kid' que Sony Pictures confirmó que se estrenará en 2024.

The guys and I would love to make Karate Kid and Cobra Kai movies and hope to someday. But this one isn't from us or focused on the Cobra Kai cast. Don't know much about it, but wish it well. #KarateKid #CobraKai https://t.co/pd2aYYAF0A