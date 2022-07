'Cobra Kai': así era "Sweep the Leg", el videoclip dirigido por William Zabka que precedió a la serie de Netflix

Cuando se anunció hace cinco años que veríamos una secuela tardía de 'Karate Kid' no nos imaginábamos que sería la gozada que está siendo 'Cobra Kai' y esas aventuras de Johnny Lawrence, Dani LaRusso y sus alumnos. Pero no fue la única obra que se imaginó a estos personajes ya adultos: diez años antes hubo un videoclip.

Se trata del tema "Sweep the leg" de No More Kings, en el que Pete Mitchell y Neil Robins hacen un homenaje a la saga de artes marciales mientras reivindican al personaje de William Zabka aconsejándole que en ese combate final "barriese la pierna" y derribase al rival.

Una reunión de Cobra Kai

El tema fue acompañado de un videoclip, dirigido por el propio Zabka en el que se produce toda una reunión del reparto masculino de esa primera 'Karate Kid': Martin Kove, Ron Thomas, Rob Garrison, Tony O'Dell y Ralph Macchio participan.

Con sus diferencias, ahí podemos ir viendo algunos de los elementos que conforman la premisa de 'Cobra Kai': un Zabka (confundido con su personaje) al que no le ha ido bien en la vida obsesionado con esa derrota en la película y un Ralph Macchio que es todo un triunfador.

A pesar de estar centrado en la cinta de artes marciales, no es la única referencia que veríamos en el video de No More Kings. Famosos por sus continuas referencias a la cultura pop, en Sweep the Leg también habría guiños a 'Regreso a la escuela' (Back to School, donde aparecía Zabka) e incluso a 'Arizona Baby' (Rasing Arizona).

Esta reivindicación de la figura de Johnny Lawrence frente a Daniel LaRusso no sería la única que veríamos antes de 'Cobra Kai' en la ficción estadounidense. Mismamente es el auténtico héroe de Barney Stinson en 'Cómo conocí a vuestra madre'.

Sweep the Leg fue en su momento todo un éxito y es, desde luego, un buen precedente a la hora de esta nueva exploración que estamos haciendo del universo de Karate Kid en este último lustro.