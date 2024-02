'Avatar: La leyenda de Aang' sorprende con una escena postcréditos tras el final. Qué significa el cometa Sozin para la temporada 2 de la serie de Netflix

Ocho episodios que, la verdad, me han sabido a poco, son los que hemos tenido de la primera temporada de 'Avatar: La leyenda de Aang' (Avatar: The Last Airbender), la adaptación de Netflix de la excelente serie animada. Y, con el final del último episodio hemos sido agasajados con una escena poscréditos que da una pista de lo que nos encontraremos en el futuro de la serie.

De esta manera, la escena poscréditos (o de mitad de créditos en la práctica), vemos al Gran Sabio (François Chau) enseñando al Señor del Fuego (Daniel Dae Kim) su planetario, con un (semi) globo terráqueo que plasma con certeza los movimientos del sol y la luna del mundo en el que nos encontramos. Es aquí cuando aparece algo de ilusión en el rostro del villano cuando ven que algo se aproxima por el horizonte...

Nada menos que el Cometa de Sozin, nombrado así por el Señor del Fuego del siglo anterior, que regresará pronto tras lo que parece ser un viaje de cien años. Un cuerpo celeste que no solo tiene su importancia simbólica —todo un tropo de la fantasía—, sino que es algo que puede marcar el futuro del universo de maestros de los elementos.

Se nota, se siente, el cometa está presente

Y es que no es la primera vez que vemos este cometa, nada más comenzar 'Avatar: La leyenda de Aang' vimos cómo en lo que cruzaba el firmamento, la Nación fuego comenzaba su ataque brutal masacrando a los maestros del aire. No fue casualidad, ya que el cometa proporcionó a los maestros de fuego el "poder de cien fuegos".

Por lo que el regreso del Cometa de Sozin es, ante todo, la gran oportunidad que está esperando Lord Ozai para terminar de una vez por todas con la guerra iniciada hace ya cien años. ¿La "buena noticia"? que todavía faltan unos meses para que cruce el firmamento terrestre por lo que Aang tiene todavía algo de margen para aprender a manejar el resto de elementos como Avatar.

O, al menos, eso parece que será la idea para la temporada 2 de la serie de Netflix (si la hubiera, que no está confirmada). O incluso para la temporada 3, ya que 'El cometa de Sozin' es el título del cuádruple episodio final de la serie. Pero no adelantemos acontecimientos que con la plataforma nunca se sabe.

El caso es que si siguen las líneas maestras de lo adaptado, la temporada 2 profundizará más en las implicaciones de ser Avatar y qué pasa cuando estás en dicho estado. Por otro lado, con la amenaza del regreso del cometa presente, Aang y compañía pondrán rumbo al Reino Tierra (para entrenar el manejo de la tierra) solo para encontrarla ya conquistada por la Nación Fuego, tal como vimos en el episodio final.

