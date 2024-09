Esta distópica película sobre el apocalipsis y campos de concentración de niños con poderes sube lugares como la más vista de Netflix en México

Películas sobre el fin del mundo conocemos muchas, y entre ellas, la causa más popular puede ser una invasión alienígena, un meteorito desviado de su órbita o un virus mortal. Sea cual sea la visión de los directores o guionistas del futuro no muy lejano, Netflix nos ofrece una película en la que el fin del mundo se vive de una forma diferente: convirtiendo a los más jóvenes en una amenaza para la humanidad, una trama que la ha hecho subir puestos como una de las cinco películas más vistas de la plataforma.

'Mentes poderosas' va de una plaga que ha diezmado a la población juvenil de Estados Unidos: los pocos sobrevivientes han desarrollado habilidades extraordinarias, convirtiéndolos en una amenaza para el gobierno. Encarcelados en campos de internamiento, estos jóvenes luchan por su libertad y su derecho a existir.

La película 'Mentes Poderosas' nos sumerge en un mundo distópico donde la paranoia y el miedo dominan. La película sigue a Ruby, una adolescente con poderes inimaginables que logra escapar de su cautiverio. Unida a un grupo de fugitivos con habilidades similares, emprende un peligroso viaje en busca de un refugio seguro y la oportunidad de vivir una vida normal.





La cinta explora temas como la discriminación, la lucha por la igualdad y la importancia de la esperanza en tiempos difíciles. Los personajes nos muestran la fuerza del espíritu humano frente a la adversidad. Las escenas de acción, cargadas de adrenalina, y los efectos visuales complementan una trama que mantiene al espectador al borde del asiento.

Aunque la película se pensó para ser algo más que mera ciencia ficción, busca ser una reflexión sobre la sociedad y una llamada a la acción para defender los derechos de aquellos que son diferentes, con una adaptación cinematográfica algo pobre de la exitosa novela de Alexandra Bracken, ya que falla un poco en capturar la esencia de la historia original.

Una cinta que desaprovecha su potencial

Incluso el gran drama personal de la protagonista con su familia, que es lo que realmente motiva sus acciones (el hecho de estar en constante peligro) está tratado de forma bastante irregular, prefiriendo mostrarla cómo sienta las bases de la relación con sus nuevos amigos y dejando la amenaza exterior como algo puntual, quedando una trama verdaderamente desdibujada.

A su favor cuenta con que existe cierta química entre los cuatro protagonistas, aunque justamente la menos fluida de todas ellas sea la que hay entre Amandla Stenberg y Harris Dickinson cuando es ahí donde está una subtrama romántica muy poco estimulante.

Más allá de eso conviene destacar que la directora Jennifer Yuh consigue que el ritmo sea bastante fluido y uno no llega a aburrirse del todo, y, tal como lo dijo en su momento Mikel Zorrila: "No es una película terrible si la comparamos con 'Crepúsculo', pero parece el piloto de una serie que probablemente no verías".

'Mentes poderosas' está disponible en Netflix México.

