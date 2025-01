Está en Netflix y es una de los mejores películas del oeste del siglo XXI. Un espectacular western que ha quedado injustamente sepultado en el catálogo de la plataforma

Netflix quiere llegar a todo el mundo, lo que supone dar luz verde a todo tipo de propuestas, westerns incluidos. De hecho, varios de los más estimulantes del cine reciente pertenecen a la plataforma -no me olvido tampoco de 'El poder del perro'-, pero ahora quiero recordar la existencia de una estupenda película del oeste que ha quedado injustamente olvidada. Me refiero a 'Más dura será la caída'.

Estrenada por la plataforma en octubre de 2021 'Más dura será la caída' tuvo una buena acogida por parte del público e incluso tiempo después de su estreno se habló de la posibilidad de una segunda entrega. Sin embargo, uno de los principales motivos por los que la película llamó la atención en su momento se había convertido entonces en algo que jugaba en su contra: la presencia de Jonathan Majors.

Majors era uno de los actores más al alza en Hollywood tras ser acusado de asalto y acoso por su novia, algo por lo que fue finalmente condenado ante la justicia, lo cual además le valió un despido fulminante por parte de Marvel. Quizá ese sea uno de los motivos por los que en Netflix no prefieren acordarse mucho de esta película que personalmente disfruté mucho y no creo que merezca estar sepultada en su catálogo.

'Más dura será la caída' cuenta la historia de una venganza, más concretamente la que el personaje de Majors quiere ejecutar contra el peligroso criminal interpretado por Idris Elba. Alrededor de ello se construye una película con estilo -y unas escenas de acción espectaculares- pero que no rehúye la violencia característica del salvaje oeste.

Eso sí, no esperéis encontraros aquí un western de corte más tradiciones como el caso de la reciente 'Horizon: An American Saga', ya que existe un ánimo renovador bastante claro por parte del director Jeymes Samuel. Manteniendo un pie en las raíces del género, la película es una buena representación de lo que debería ser un western moderno pensado para conectar con el público de nuestro tiempo. De ahí por ejemplo detalles que pueden molestar a muchos como lo limpios que van siempre sus personajes o que en ocasiones puede llegar a parecer que tenga algo de parodia.

Eso por ejemplo supone una presencia hasta cierto punto destacada del humor que llevó a que algunos la comparasen con el trabajo de directores como Quentin Tarantino o Guy Ritchie. Puedo entenderlo perfectamente, pero me parecería un error reducir 'Más dura será la caída' a eso, ya que es una película que vive en una contradicción constante. Y a mí precisamente eso es uno de los aspectos que más me gusta de ella.

