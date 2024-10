Los fans de 'Yellowstone' no se pueden perder esta serie de Netflix. Una épica saga familiar con Anna Torv y tintes de western

Bienvenidos al salvaje oeste norte (de Australia). Y es que en lo que 'Yellowstone' se acerca a su final tenemos una oportunidad perfecta para los fans de la (¿ex?)serie de Kevin Costner. Está ambientado en los indómitos parajes del desierto australiano y acaba de aterrizar en Netflix.

Protagonizada por Anna Torv ('Fringe'), 'Territorial' (Territory) nos lleva al corazón del mayor rancho de ganado del mundo, que se ve ante una gran crisis. En lo que se ven sin un sucesor claro para dirigir el rancho, los Lawson se topan en un conflicto entre generaciones mientras son asediados por ganaderos rivales, aborígenes y empresarios mineros dispuestos a explotar el lugar.

Junto a Torv tenemos un amplio reparto con Michael Dorman, Robert Taylor, Sam Corlett, Sara Wiseman, Dan Wyllie, Clarence Ryan, Jay Ryan, Philippa Northeast, Joe Klocek, Kylah Day, Sam Delich, Hamilton Morris, Tuuli Narkle, Tyler Spencer y Jake Ryan.

Australstone

Más allá de los parecidos, razonables, con la serie de Taylor Sheridan, la creación de Timothy Lee y Ben Davies funciona francamente bien y es consciente de que encaja como un guante en este gran género que es el de las grandes sagas familiares de grandes emporios y los dramas intrínsecos. Es una serie donde toda la vida de los protagonistas son valores, familia, tierra, prosperidad, legado.

Y lo es hasta la médula. En ese sentido, 'Territorial' logra llamarnos la atención con cierta imprevisibilidad (no me esperaba para nada cierta escena con los dingos) aplicada a los tropos clásicos del subgénero (el típico sobrino/hijo rebelde, la que se ve relegada siendo la mejor opción, el patriarca obstinado, etc.). Vamos, un cóctel de cosas que entra estupendamente bien.

